Malena Pichot se pronunció sobre las coimas de Karina Milei en Twitter

La actriz Malena Pichot no demoró en pronunciarse sobre el escándalo de corrupción en el que quedó envuelto el gobierno de Javier Milei y con el eje puesto en su hermana Karina, por presuntas coimas al Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revelaron un esquema de coimas del 8 % en contratos de medicamentos: 3 % era para Karina Milei, 1 % para Spagnuolo y otro 1 % para gastos operativos. La denuncia derivó en causas por cohecho y pedidos de explicaciones en el Congreso.

La intérprete posteó, esta mañana, un tweet en comparativa con otros hechos de corrupción en el país, y el ex presidente de la institución, Diego Spagnuolo, que fue encontrado en su domicilio de Pilar: “Quizás no le pegamos en la marca de las zapatillas pero sí en que siempre hay un chabon escapando de un barrio cerrado .”

En principio, Pichot reposteó a partir de otra usuaria: “Chicos, en 2023 -Juan Carlos- Pallarols denunció que Karina -Milei- le quiso cobrar 2 mil dólares para reunirse con el Presidente”. Pallarols, el orfebre que hizo todos los bastones presidenciales. Desde entonces hubo un montón de testimonios similares y mucha gente fingiendo demencia.

Ante la publicación, la actriz añadió: “Esto lo sabíamos”. Pero, la cruzada no inició allí, horas atrás, la intérprete reclamó: “¿De verdad todavía no habló nadie del gobierno?”, al tiempo que cruzó a la periodista Liliana Franco quien destacó que “el primer aplauso en el discurso de Javier Milei fue cuando dijo ‘Kirchnerismo nunca más’”.

Al respecto, la artista posteó una imagen de la ex vedette Adriana Aguirre con un gesto de sorpresa que no es difícil recordar la forma en que estira las palabras al final de una frase a la hora de refutar, por lo que Pichot añadió: Lilianaaaa, en gesto de ironía.