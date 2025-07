Luis Ventura se recupera tras ser agredido en un partido de fútbol en Buenos Aires

El periodista Luis Ventura fue agredido por un hincha de Central Ballester durante un partido de fútbol en el que se desempeñaba como director técnico de Victoriano Arenas y debió ser asistido por el servicio médico. A raíz del golpe, el presidente de APTRA se ausentó en la ceremonia de los Martín Fierro de Radio.

El violento hecho ocurrió cuando varios hinchas del equipo rival ingresaron al campo de juego y comenzaron a agredir a los jugadores. Al presenciar ello, Ventura se acercó a la zona y fue embestido por un hombre que lo golpeó en el cuerpo y en el rostro, dejándolo tumbado en el piso.

En las últimas horas, Facundo Ventura, hijo del periodista, se expresó en redes sociales dando las últimas novedades sobre la salud de su padre y llevó calma a la situación.

“Bueno, recién salgo de ver a mi viejo @luisventurasoy. Todos los estudios que le hicieron, dieron bien. Para evitar cualquier tipo de problema, va a pasar la noche en observación. Gracias a todos los que se preocuparon por él. Todo en orden, gracias a Dios”, escribió junto a una imagen de ambos.

Luis Ventura replicó la misma imagen desde sus propias redes sociales.

Horas previas al Martín Fierro de Radio, el periodista se había comunicado con Marcela Tauro para Infama (América TV), detallando lo sucedido: “Me pegaron de costado, medio desde atrás y me pegaron a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a dos o tres muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”.