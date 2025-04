Luis Ventura recuerda su emotivo encuentro con el papa Francisco y su especial obsequio

Luis Ventura evocó su memorable encuentro con el papa Francisco, durante el cual le obsequió un CD de Panam. Este acontecimiento tuvo lugar en 2014 cuando varios argentinos viajaran al Vaticano para saludar al nuevo pontífice.

El periodista, cercano a la animadora infantil Laura Franco, más conocida como Panam, cumplió el sueño de la artista al entregarle este regalo al Papa. El encuentro significó una experiencia única, que Ventura no dudó en compartir en sus redes sociales recientemente tras la triste noticia de la muerte del pontífice.

En su emotivo mensaje, Ventura expresó: “Adiós amigo Francisco… Te voy a extrañar”, generando diversas reacciones entre sus seguidores. Al rememorar su viaje a Roma, Ventura manifestó haber vivido una experiencia de fe, a pesar de haber viajado con fines laborales.

Ventura explicó que el CD era un anhelo importante para Laura, quien es devota y había soñado con que le llevara su música al Vaticano. En ese sentido, Ventura subrayó: “Cumplí su sueño” y resaltó la emoción que le provocó al ver a Panam al borde de las lágrimas al enterarse de la entrega.

“¡Cuando lo veo a Luis dándole mi CD al Papa no lo podía creer! Me hizo llorar de la emoción. Más allá de los chistes, me demostró lo que es él como persona”, declaró la animadora sobre el gesto de Ventura, reflejando la profunda conexión que tienen.

La historia del regalo y el encuentro de Ventura con el Papa ha vuelto a cobrar relevancia y se ha compartido ampliamente entre sus seguidores, quienes valoran el gesto y la relación de amistad que el periodista mantiene con Panam.

El legado de Francisco continuará vivo en la memoria de muchos, y actos como el de Ventura son un recordatorio del impacto que tuvo en la vida de generaciones.