Luciana Elbusto revela detalles íntimos de su relación con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga

Luciana Elbusto rompió el silencio y explicó las razones que la llevaron a revelar su relación con Diego Brancatelli y Cecilia Insinga. Durante una entrevista con Yanina Latorre en 'Sálvese quien pueda' de América TV, Elbusto compartió que la decisión de blanquear su affaire fue consensuada entre los tres. 'Fue una decisión de los tres, porque Diego no es de hablar', subrayó.

La conversación incluyó la pregunta sobre si Cecilia estaba al tanto de su vínculo con Brancatelli, a lo que Elbusto respondió que en un principio Diego se negó a confirmar la relación. 'El primer día se negó todo completamente', aseguró, explicando que le había dicho a Cecilia: 'yo sé que vos no pintaste esos chats'.

En referencia a la llamada que Cecilia le realizó tras enterarse de la verdad, Elbusto comentó: 'Ese día no te atendí. Me parecía que no tenía nada para decir'. A su vez, la periodista explicó por qué decidió hablar públicamente. 'Entiendo que cuando cortas, ya se blanqueó y se terminó el tema, se terminan las especulaciones', manifestó.

Elbusto mencionó que la situación había tomado demasiada visibilidad en redes sociales y que deseaba ponerle fin a las conjeturas que rodeaban su vida. 'El tema no moría, cada día aparecía más cosas, hasta una canción mía', reveló. Para ella, hablar abiertamente fue liberador, añadiendo: 'No quiero llorar más porque salí a dar la cara'.

La periodista cerró su intervención enfatizando que la decisión de ser transparente sobre su relación con Brancatelli fue una manera de ponerle punto final a una historia que había generado demasiados rumores. 'Ya está, nos equivocamos y estuvimos mal', concluyó.