Luciana Elbusto debutó en LAM con revelaciones sobre Icardi y la "China" Suárez

La nueva incorporación al panel de "angelitas" de LAM, Luciana Elbusto, realizó su debut al compartir una conversación privada sostenida entre la "China" Suárez y Mauro Icardi durante su estancia en Ibiza. La periodista ofreció detalles que sorprendieron a la audiencia.

Elbusto reveló que, según los rumores, la pareja abordó varios temas relevantes, centrándose especialmente en Wanda Nara.

La angelita narró: "Estaban charlando y alguien me pasó una información, escuchando la conversación. Pasaron por todos los temas, y ella se mostró muy abierta".

La periodista acotó que en el diálogo se comentó sobre el auto, el Lamborghini rosa, y que la actriz exhibió ciertos niveles de inseguridad durante la conversación: "De acuerdo a lo que me dijeron, hablaba continuamente de Wanda. Mauro le decía que no se enganche, que se mantuviera tranquila. Además, mencionó que no le importaba el Lamborghini, que podía tener muchos".

Asimismo, Elbusto destacó que personas se acercaron a la "China" para elogiar a sus hijos, y ella respondió con confianza: "Sí, hago hijos muy lindos".

El futbolista, durante la conversación, interactuó con los hijos de la actriz, preguntándoles si lo querían. Icardi, según Elbusto, parecía seguro de su papel como padre: "Los nenes todavía recuerdan a Rusherking, el ex de la actriz; entonces Mauro, por curiosidad, les preguntaba a quién preferían y los picaba".

Además, agregó que Icardi declaró: "Mientras Wanda hacía negocios en un sillón, yo les enseñé a nadar, les enseñé a andar en bicicleta".