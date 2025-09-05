En vivo

Locura por Ricardo Arjona en Buenos Aires: agotó 10 Movistar Arena

El artista agotó las dos fechas que agregó en las últimas horas.

05/09/2025 | 08:39Redacción Cadena 3

FOTO: Locura por Ricardo Arjona en Buenos Aires: agotó 10 Movistar Arena

Ricardo Arjona demostró una vez más su conexión y compromiso con el público argentino. En una hazaña sin precedentes, el reconocido artista agotó por completo diez shows en el Movistar Arena, con producción de Fénix Entertainment Group.

El furor por la llegada del artista a nuestro país hizo que las entradas de las primeras seis fechas se agotaran en tiempo récord. Ante la demanda por ver al guatemalteco, la productora Fénix Entertainment agregó nuevas fechas que también se vendieron en cuestión de horas, y luego sumó otras dos que corrieron con la misma suerte, consolidando un total de diez presentaciones con localidades agotadas.

Este tour, titulado “Lo que el seco no dijo”, promete ser una gran propuesta en escena que hará vibrar a sus fans en Buenos Aires los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. El artista prepara un recorrido por sus grandes éxitos, así como por las nuevas canciones de su próximo álbum.

Lectura rápida

¿Quién agotó las entradas?
El artista Ricardo Arjona.

¿Cuántos shows agotó?
Agotó diez shows en el Movistar Arena.

¿Cuáles son las fechas de los shows?
Los shows están programados para los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo.

¿Qué productora organiza el evento?
La organización está a cargo de Fénix Entertainment.

¿Cuál es el nombre del tour?
El tour se llama “Lo que el seco no dijo”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

