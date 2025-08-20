Lizy Tagliani sobre la crianza de su hijo: "Nos iluminó" su llegada

La conductora Lizy Tagliani señaló que su pequeño hijo, Tati, “iluminó” su vida y la de su marido, Sebastián Nebot, sostuvo que apuntan a estar presentes al máximo durante la crianza del niño y reveló que regresará al teatro entre sus planes a futuro.

En diálogo con el periodista Nahuel Saa -La Criti-, la presentadora explicó: “Estamos viendo de volver al teatro el año que viene. Estoy todo el día trabajando y también quiero tener espacios para estar en la crianza de mi hijo porque a mi marido y a mí nos gusta estar presentes, en todo lo que podemos.”

“Mi marido trabaja hasta las dos de la tarde y se viene para casa. Siempre estamos con él cuando viene del cole, siempre buscamos estar con él y hacerlo nosotros para que nos tenga bien presentes,” continuó al respecto.

En línea, consideró que en “los casos de adopción, quizás no vienen de una familia ideal”, por lo que insistió en que la pareja busca “tratar de contenerlo” y añadió: “Es muy sanador él para nosotros, pareciera que nosotros somos los salvadores, pero él ha llegado para iluminarnos a casa”.

En otro órden de cosas, se pronunció sobre el conflicto que envuelve a Gimena Accardi, quien tras su separación, confesó haberle sido infiel a su ex pareja, Nicolás Vázques. Tagliani reflexionó que en caso de estar en una encrucijada similar no sabría qué hacer: “No me podría poner en esa situación”.

Por último, ante la confirmación de los Martín Fierro de Mascotas y como amante de los animales, la estilista bromeó: “Tendría que presentar una terna”. Al tiempo, gestó una interesante idea para APTRA: “Se podría dar en adopción ahí”.