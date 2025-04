Linda Peretz expone crítica situación de la Casa del Teatro y su falta de apoyo gubernamental

La directora de la Casa del Teatro, Linda Peretz, denunció la precariedad económica que enfrenta la institución, donde residen más de 30 artistas jubilados. En declaraciones a "La Crítica", Peretz advirtió: "No podemos cubrir gastos. Siempre estamos en déficit. Somos muy ricos en talento, pero no en dinero". Según la directora, la ayuda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es insuficiente y no reciben ningún aporte del Gobierno Nacional.

Peretz también comentó sobre la posibilidad de recibir apoyo de la ex vedette Amalia "Yuyito" González, quien fue pareja del actual presidente Javier Milei. Aclaró que nunca recibió ayuda de su parte y expresó: "Debería haberle pedido algo". En este contexto, la directora manifestó: "Voy a solicitar donaciones a González y a otras actrices; incluso una camiseta de Lali Espósito podría hacer una gran diferencia en nuestra economía".

Recientemente, los miembros del programa Gran Hermano organizaron una gala benéfica en apoyo a la Casa del Teatro, donde recaudaron importantes fondos. Sin embargo, Peretz resaltó que la asistencia no llega de manera constante: "Aunque hemos recibido donaciones, no siempre contamos con ese apoyo".

Con 83 años, Peretz recordó a la icónica conductora Mirtha Legrand, quien, en un homenaje, pidió que no la olviden, y concluyó: "A mí también me gustaría que no me olviden. Las actrices dejamos huella a través de nuestro arte".