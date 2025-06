Lali no giró su silla en La Voz por una canción de su ex pareja Benjamín Amadeo

Lali Espósito vivió un momento gracioso en la emisión del domingo de La Voz Argentina al declarar que no giró su silla al escuchar a una concursante interpretar una canción de su ex, Benjamín Amadeo.

La participante Celeste López, originaria de Río Negro, eligió interpretar el tema "Para Siempre", provocando una divertida reacción de Lali, quien comentó: "Ay es que no me di vuelta porque cantaste un tema de un ex, no podía". Su confesión generó risas entre los presentes, y continuó con buen humor al decir: "Mentira, lo amo a Benja, un beso".

En paralelo, Benjamín Amadeo observó el programa, conducido por Nico Occhiato, y se manifestó a través de su cuenta en la red social X.

El actor y cantante escribió: "Celeste ganó #LaVozArgentina" y "Para Siempre en #LaVozArgentina".

Lali Espósito y Benjamín Amadeo sostuvieron una relación entre 2010 y 2015, período en el cual mantuvieron un perfil bajo en su vida pública. Se conocieron durante el rodaje de Casi Ángeles, donde también participó Peter Lanzani, otro de los exnovios de Lali.

En una entrevista anterior, Lali mencionó: "No me falló nunca en nada, la hemos pasado muy bien juntos. Es simplemente una historia que termina porque no coincidís en cosas, como un montón de parejas terminan".