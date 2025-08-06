La Voz Argentina: este miércoles más batallas y nuevos talentos en Telefe

FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este miércoles y a qué hora ver el programa

La Voz Argentina sigue adelante con su nueva y vibrante etapa de “las batallas”, que siguieron este miércoles con más enfrentamientos entre participantes, y los jurados expectantes.

Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pudieron seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.

De esta manera, el programa salió este miércoles al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con nuevas “batallas”, que prometieron más talento, emociones y sorpresas.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.