La Voz Argentina: este miércoles más batallas y nuevos talentos en Telefe
El reality de canto que conduce Nico Occhiato tiene este miércoles otra entrega llena de sorpresas.
06/08/2025 | 19:48Redacción Cadena 3
FOTO: La Voz Argentina en vivo: qué pasa este miércoles y a qué hora ver el programa
La Voz Argentina sigue adelante con su nueva y vibrante etapa de “las batallas”, que siguieron este miércoles con más enfrentamientos entre participantes, y los jurados expectantes.
Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pudieron seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.
De esta manera, el programa salió este miércoles al aire desde las 21:45 horas por Telefe, con nuevas “batallas”, que prometieron más talento, emociones y sorpresas.
Cómo ver en vivo La Voz Argentina
El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.
Lectura rápida
¿Qué es La Voz Argentina? Es un reality de canto que presenta diferentes etapas de competencia.
¿Quién conduce el programa? El programa es conducido por Nico Occhiato.
¿Cuándo se emite el programa? El programa sale al aire los miércoles con un nuevo episodio de “las batallas”.
¿Dónde se puede ver? Se puede ver en Telefe y en servicios de streaming como Telecentro Play, Flow y DGO.
¿A qué hora empezó el programa? El programa comenzó a las 21:45 horas.
[Fuente: Noticias Argentinas]