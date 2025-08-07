En vivo

Espectáculos

La Voz Argentina anunció el inicio de los "knockouts": cuándo y en qué consiste

El concurso de canto está por finalizar la etapa de las "batallas". En la nota, los detalles.

07/08/2025 | 00:44Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina (NA/Telefe)

La Voz Argentina sigue adelante con su nueva y vibrante etapa de “las batallas”, que está llegando a su fin ya que este miércoles anunció el próximo inicio de los “knockouts”, la siguiente fase.

Desde este viernes, los fans del ciclo que conduce Nico Occhiato pueden seguir disfrutando de las “batallas” también en el cierre de la semanal; es decir, de domingo a viernes.

Sin embargo, la del domingo será la última de las batallas, ya que el lunes darán inicio los “knockouts”.

En esta etapa del reality de cantos, los jurados vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantarán un tema cada uno. Luego, el coach del team deberá elegir quién sigue en el certamen.

Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

Lectura rápida

¿Qué etapa comienza en La Voz Argentina? Inicia la etapa de "knockouts". 

¿Quiénes son los jurados del programa? Los jurados son Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!

¿Cuándo comienzan los knockouts? El lunes después de la última batalla del domingo. 

¿Cómo se desarrollan los knockouts? Cada jurado elige a dos participantes que se enfrentan cantando un tema cada uno. 

¿Qué novedad hay en esta etapa? Los jurados tendrán la asistencia de co-coaches en el escenario.

[Fuente: Noticias Argentinas]

