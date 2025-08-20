En vivo

Espectáculos

La polémica reacción de Gimena Accardi cuando se enteró que Nico Vázquez filtró su affaire

La actriz habría tenido una enfurecida llamada con su ex pareja.

20/08/2025 | 18:00Redacción Cadena 3

FOTO: La polémica reacción de Gimena Accardi cuando se enteró que Nico Vázquez filtró su affaire

El escándalo que generó la confesión de la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez desprendió nuevas teorías sobre quién sería el tercero en discordia, a pesar de que la actriz reveló que se trataba de “un random”. Además, Yanina Latorre deslizó en Sálvese quien pueda que fue gracias al actor que la traición trascendió a los medios.

Juan Etchegoyen dio a conocer cuál fue la actitud que tuvo la protagonista del escándalo al ver como su infidelidad estaba siendo discutida en numerosos programas de televisión y varios portales de noticias, señalando a su ex pareja como el culpable.

“El círculo íntimo de él dice que Gimena habló bien de Nico en Olga pero la realidad es que está bastante caliente porque él es el que filtra la infidelidad cuando ya habían pasado varios días de la separación”, contó el periodista en Mitre Live.

De esta forma, explicó que "Gimena está decepcionada con Nico por haberlo blanqueado a la prensa” la situación que habría sido hablada y solucionada entre ellos.

Y reveló la acción que tuvo la actriz al ver su nombre en todos lados: "A Gimena le empezaron a mandar lo que Ángel dijo en LAM y enseguida lo llamó a Nicolás reprochándole por esto y le preguntó '¿qué carajo hiciste?'".

Lectura rápida

¿Qué generó el escándalo? La confesión de la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez.

¿Quién habría filtrado la infidelidad? Se menciona que fue Nicolás Vázquez.

¿Quién informó sobre la reacción de Gimena? Juan Etchegoyen dio detalles sobre la situación en Mitre Live.

¿Qué acción tomó Gimena al enterarse? La actriz llamó a Nicolás para reprocharle su accionar.

¿Cuál fue la pregunta de Gimena a Nicolás? Su pregunta fue: ¿qué carajo hiciste?.

[Fuente: Noticias Argentinas]

