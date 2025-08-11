La noche familiar de Wanda Nara y L-Gante en Villa Crespo
Los "amigos" estuvieron en un teatro para ver "El Apagón", una obra que Claudia Valenzuela protagoniza.
11/08/2025 | 07:36Redacción Cadena 3
FOTO: Wanda Nara y L-Gante
Wanda Nara y L-Gante volvieron a mostrarse juntos tras reencontrarse en España y disfrutar de una gira europea. Ahora, “los amigos” y Jamaica (hija del músico) fueron vistos disfrutando de “El Apagón”, una obra teatral en Villa Crespo que protagoniza la madre del cantante, Claudia Valenzuela.
Según detalló el periodista de espectáculos Fede Flowers, la pequeña Jamaica permaneció tranquila en brazos de su padre y de la empresaria.
El lugar que reunió nuevamente a los declarados “amigos con derechos” es “Jufré Teatro”, un centro cultural ubicado en el corazón de Villa Crespo, al cual llegaron ya iniciada la obra para evadir a la prensa.
Al finalizar, Wanda le entregó un ramo de flores a la madre de L-Gante por su debut teatral. Por último, la empresaria y el cantante se retiraron de la función en autos separados.
Lectura rápida
¿Qué hicieron Wanda Nara y L-Gante? Disfrutaron juntos de una obra titulada “El Apagón”.
¿Quién protagoniza la obra? La obra es protagonizada por Claudia Valenzuela, madre de L-Gante.
¿Cuándo asistieron a la obra? Asistieron a la función recientemente en Villa Crespo.
¿Dónde se presentó la obra? En el “Jufré Teatro”, un centro cultural en Villa Crespo.
¿Cómo se retiraron? Se retiraron de la función en autos separados.
[Fuente: Noticias Argentinas]