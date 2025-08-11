La noche familiar de Wanda Nara y L-Gante en Villa Crespo

Wanda Nara y L-Gante volvieron a mostrarse juntos tras reencontrarse en España y disfrutar de una gira europea. Ahora, “los amigos” y Jamaica (hija del músico) fueron vistos disfrutando de “El Apagón”, una obra teatral en Villa Crespo que protagoniza la madre del cantante, Claudia Valenzuela.

Según detalló el periodista de espectáculos Fede Flowers, la pequeña Jamaica permaneció tranquila en brazos de su padre y de la empresaria.

El lugar que reunió nuevamente a los declarados “amigos con derechos” es “Jufré Teatro”, un centro cultural ubicado en el corazón de Villa Crespo, al cual llegaron ya iniciada la obra para evadir a la prensa.

Al finalizar, Wanda le entregó un ramo de flores a la madre de L-Gante por su debut teatral. Por último, la empresaria y el cantante se retiraron de la función en autos separados.