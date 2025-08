La Joaqui: "No quiero que me comparen con un dragón enojado"

La Joaqui se sumó a La Voz Argentina para ayudar al equipo que encabeza su novio, el cantante cordobés Luck Ra, y demostró ser bastante celosa con las chicas que forman parte del reality.

Incluso aclaró en redes sociales que ella no es tóxica ya que la estaban tildando así y no le gustaba nada. En diálogo con Los Profesionales, la cantante dijo que "no entienden la Joaqui vibra. Hago chistes y piensan que hablo en serio; después, pobre mi hombre, queda sentenciado. Todos tienen miedo de estar con él".

“Para que nadie se sienta ofendido, las chicas tampoco, que no piensen que es en serio si soy su fan. De hecho, una de las chicas a la que le hice el chiste de celos es mi favorita. Sé que está mal, que es poco profesional, pero tengo favorita, obvio. Es obvio que era un juego, simplemente mi novio es fanático de los memes. Yo quiero ser aesthetic, no quiero que me comparen con un dragón enojado, pero a él lo hace feliz, así que le sigo el rollo”, explicó.

“Solo soy un ser humano común y corriente, impulsivo, que a veces siente por demás, a veces llora, a veces se irrita y a veces colapsa. Y después me arrepiento como cualquier persona normal”, agregó La Joaqui.

“Yo a este punto de mi vida, en mi tercera década entendí que no le puedo agradar a todo el mundo y estoy aprendiendo a vivir con eso. Lo que yo quería aclarar era que las chicas con las que hice el chiste no se sientan que era real, porque las amo y soy su fan y no quería que ellas se sientan incómodas en su trabajo”, continuó.

También se refirió a lo bien que se lleva en su relación con Luck Ra: “Si yo tuviera una razón para estar celosa con Facu, sería muy injusta. Porque realmente es el hombre más bueno con el que me he vinculado y no me da un motivo para ser celosa. Es compleja la industria. Cuando sos mujer tenés que bailar, cantar, verte bien, no enojarte, contestar bien y siento que él re ve, que a mí eso me afecta y que lo tuvo en cuenta y me hace mucha ilusión. Es la primera vez que alguien me quiere bien y se siente mejor de lo que idealicé que se podía sentir. Así que hay que tener paciencia. Es más importante abrirte con la persona indicada que abrirte la edad indicada”.

Por último, habló de la importancia del amor propio: “A veces uno parece que está pidiéndole demasiado a alguien, pero en realidad se lo está pidiendo a la persona incorrecta. Es muy difícil cuando estás acostumbrado a solo esos contextos, pero la verdad es que hay amor después del desamor. Me sorprende que todavía no enseñemos clases de amor propio en el colegio. Porque es tan difícil quererse a uno mismo, es el amor más difícil de aprender”.