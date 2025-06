La íntima revelación de Daniela Celis sobre su separación de Thiago Medina

Daniela “Pestañela” Celis compartió detalles sobre su convivencia íntima con Thiago Medina, a quien conoció durante la edición 2022 de Gran Hermano. Tras su paso por el reality, la pareja dio la bienvenida a gemelas, aunque su relación se vio afectada por la disminución de la intimidad tras el nacimiento de las pequeñas.

Durante un streaming junto a Martín Cirio, Celis relató sin censura algunas de las experiencias que vivió con Medina. Contó: “En un momento no teníamos relaciones, y él me dijo que quería sexo, pero que no quería que yo sufriera.” A partir de eso, optaron por separarse, sugiriendo la posibilidad de que cada uno estuviese con otra persona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La ex participante del programa recordó con cariño a Thiago, diciendo: “Eso habla bien de él y de su compromiso porque una vez le dije que no quería sufrir por infidelidades.” Establecieron un pacto donde ella solicitó que no le manden fotos de él con otras mujeres, pidiendo respeto hacia su relación.

Sorpresivamente, la conversación tomó un giro más divertido: “Él quería intimidad todos los días. Yo también, y así nos entendimos. Jamás en mi vida fui tan activa; llegamos a tener sexo entre siete y ocho veces al día, en diferentes lugares de la casa, todos sudados, tomábamos agua y volvíamos a hacerlo.” Este relato revela el ardor de su relación antes del cambio drástico que vivieron.

Finalizó la joven de 29 años explicando: “Después de eso, me quedé embarazada, y él pensó que algo raro había sucedido, pero simplemente tuvimos dos nenas.” Así se cerró un capítulo intenso de la relación que alguna vez compartieron.