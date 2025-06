Eugenia Ruiz se pronunció contra Roberto García Moritán tras su paso por Gran Hermano

Eugenia Ruiz logró el cuarto puesto en Gran Hermano y aspira a ser panelista en televisión.

Un video suyo se volvió viral, en el que expresa su opinión sobre Roberto García Moritán, grabado en septiembre de 2024, justo durante la separación de Pampita.

“Estoy indignada, re caliente. No entiendo cómo este tipo con cara de carpincho flaco tiene el tupé de tener tres amantes en cinco años. Es una barbaridad y parece que hay más”, expresó la ex Gran Hermano.

“¿Sabés qué me indigna? Que esas minas van y buscan tipos que no son los más hegemónicos que hay en el mercado, pero como es 'el marido de', 'ay yo también quiero. Me gusta', continuó Eugenia.

“Son una manga de envidiosas, inseguras y zorras, con todo respeto, no me quiero imaginar”, añadió Ruiz, en un intento por “defender” a Pampita.

Se considera probable que Eugenia Ruiz pueda trabajar como analista en la nueva edición de Gran Hermano, dado que la producción valoró positivamente su espontaneidad al abordar cualquier tópico.