Espectáculos

La infidelidad de Gime Accardi trajo peleas con sus amigas Cande Vetrano y Lali

La actriz anunció su separación de Nicolás Vázquez tras 18 años de relación. Los rumores la vincularon con la pareja de Vetrano.  

21/08/2025 | 17:24Redacción Cadena 3

FOTO: Gime Accardi y Nico Vázquez.

Hace algunos días, Gimena Accardi confirmó su separación de Nicolás Vázquez tras una larga relación de 18 años.

La relación amorosa entre ambos actores terminó luego de que Accardi le sea infiel al actor. La infidelidad fue confirmada por ella misma.

Los rumores que circulaban vincularon a la actriz con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano, amiga de Gimena Accardi.

Cande Vetrano y Andrés Gil.

Accardi se encargó de negar estos rumores y pedir que no mencionen a terceros en la polémica.

Según indican las redes sociales, hubo un quiebre en la relación del grupo de amigas a partir de la polémica mediática por la separación.

“Atentos con este dato: Lali es la mejor amiga de Cande Vetrano, la relación entre las dos con Gimena Accardi era muy buena, ahora, desde junio que ninguna de las dos les da like a sus publicaciones”, escribió el periodista Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

Las últimas fotos con “me gusta” por parte de ambas son, en el caso de Cande cuando compartió el papel que llevó adelante en la serie de Carlos Saúl Menem y en el caso de Gime una postal de sus vacaciones. 

Lali también se sumó a este gesto. La última publicación que likeó la cantante fue la que Accardi subió en honor a los Martín Fierro de Teatro, también a fines del mes de junio.

La última vez que se las vio a las tres juntas fue en el cumpleaños de Gimena Accardi, en mayo. 

Lectura rápida

¿Qué confirmó Gimena Accardi?
Confirmó su separación de Nicolás Vázquez tras una relación de 18 años.

¿Quién fue vinculado a la infidelidad?
Andrés Gil fue vinculado a la infidelidad de Gimena Accardi.

¿Cuándo se separaron?
La separación fue confirmada hace algunos días, aunque la infidelidad ocurrió anteriormente.

¿Dónde se originaron los rumores?
Los rumores se originaron en las redes sociales y se relacionaron con la amistad del grupo de amigas.

¿Por qué hay un quiebre en la relación de amigas?
Hay un quiebre debido a la polémica mediática por la separación de Gimena Accardi.

