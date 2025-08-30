En vivo

La impensada pareja del mundo del espectáculo: ella pasó de Úrsula a Fede Bal en poco tiempo

Evelyn Botto y el hijo de Carmen Barbieri estarían en los inicios de su incipiente vínculo y ya se los vio juntos.

30/08/2025 | 10:26

FOTO: La impensada pareja del mundo del espectáculo: ella pasó de Úrsula a Fede Bal en poco tiempo

Entre idas y vueltas en el mundo del espectáculo, llegó el turno de una de las parejas menos esperadas hasta que Yanina Latorre dio la flamante noticia: el mediático Fede Bal estaría en una incipiente relación con la comunicadora y actriz Evelyn Botto.

Tras una extensa lista de parejas fallidas, Bal habría apostado al amor nuevamente y Botto, que no estaba en pareja desde hacía siete años, pasaría de ponerse en la piel de Úrsula en el musical de La Sirenita, al hijo de Carmen Barbieri en poco tiempo, según se supo en las últimas horas.

Tal como explicó Latorre, el pasado jueves se vio a la pareja en el Teatro Lola Membrives durante la función de “Rocky, el musical,” protagonizada por Nicolás Vázquez que quedó en el centro de la polémica recientemente, por su separación de Gimena Accardi quien después confesó haberle sido infiel.

De retorno al nuevo vínculo, la actriz y el conductor habrían tenido un encuentro íntimo con anterioridad, aunque no pasó de eso. A pesar de que la última novia formal de Fede fue Sofía Aldrey, con quien estuvo hasta 2023, recientemente fue involucrado con Fátima Flórez y se lo vio a los besos con Bianca Iovenitti, una de las bailarinas de “Magnífica”.

¿Quiénes forman esta nueva pareja?
Evelyn Botto y Fede Bal son quienes han sido vinculados románticamente.

¿Cuándo se vio a la pareja juntos?
El pasado jueves se les observó en el Teatro Lola Membrives.

¿Qué obra se presentó en el teatro?
Se presentó “Rocky, el musical”, protagonizada por Nicolás Vázquez.

¿Desde cuándo está soltera Evelyn Botto?
Evelyn Botto no estaba en pareja desde hacía siete años.

¿Con quién fue vinculado Fede Bal previamente?
Fue vinculado con Fátima Flórez y se lo vio con Bianca Iovenitti.

[Fuente: Noticias Argentinas]

