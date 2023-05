La foto de Sabrina Rojas y el “Tucu” López que confirmaría su reconciliación

Sabrina Rojas y "El Tucu" López se volvieron a mostrar juntos después de una escandalosa separación con acusaciones cruzadas. La pareja, que estaba separada desde principio de abril, volvió a mostrarse junta tras infinidad de rumores.

Una foto donde se los ve juntos se viralizó en redes y ocupó todos los portales de espectáculos. La imagen los muestra en el acto escolar del hijo de la modelo, Fausto, fruto de su relación con Luciano Castro.

La imagen de una cuenta de Instagram @gossipeame se viralizó en redes.

La crisis se había producido cuando se vinculó al conductor con una chica con la que se lo vio en un boliche de Villa Carlos Paz. Fue el mismo "Tucu" López quien realizó “autoculpa” por lo que se vio.

“Yo no me manejé bien, no tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de poco cuidado. Eso desencadenó el enojo en mi pareja y una crisis”, afirmó López.

Consultado en ese momento sobre si consideraba que la pareja merecía otra oportunidad, el locutor fue claro: “Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”.

Y aclaró la situación que generó la confusión y la pelea de pareja: “Obviamente que un rumor genera crisis en un pareja. Tuvimos una discusión y no fue feliz”. “Pasé semana santa con mi familia, salimos con mi cuñado a tomar algo a un boliche y allí hable con una chica de nombre Demaris, tomaron fotos se difundieron y eso generó una gran confusión”, dijo.

