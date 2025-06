La estremecedora confesión de Ivet Playa sobre su relación con Alejandro Sanz

Ivet Playa, una joven de 28 años, realizó un contundente descargo contra su ídolo Alejandro Sanz, a quien acusa de haberla manipulado en su adolescencia y aprovecharse de su fanatismo. Este relato se volvió viral tras ser compartido en su cuenta de Tik Tok, generando diversas reacciones en las redes sociales. En su video, Ivet describió cómo se inició su vínculo con el cantante en 2015, cuando ella apenas tenía 18 años. "Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy", comenzó. Relató que el famoso artista la siguió en sus redes sociales, lo que para ella era un hecho excepcional. "Alucinaba con que alguien como él, tan aclamado y querido, me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos e incluso publicaba contenido mío en sus plataformas. Así fue como el vínculo se intensificó y quedamos en privado por primera vez cuando yo tenia 18 años y él 49".

A lo largo de su testimonio, Ivet reveló: "Ha sido muy difícil aceptar que Alejandro Sanz sabía bien quién era yo desde el principio. Yo era solo una niña que, a sus 19 años, empezó a trabajar de dependienta para asistir a sus conciertos por toda España". La fanática siguió al artista en alrededor de 10 presentaciones en un mes y medio, pero Sanz fue más allá y le ofreció trabajar como su asistente. “Jugó con mis sueños, con mi ilusión; a los 22 años dejé mi hogar en Barcelona y me mudé a Madrid para trabajar para él".

Ivet aclaró que en ese momento no era consciente de que sus intercambios con Sanz estaban siendo supervisados por otras personas. "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz se volvió inevitablemente íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, uno que se tornó en una pesadilla. No encuentro palabras para describir lo que he pasado. Me siento engañada, utilizada y humillada, incluso sucia, porque no sé quién pudo haber visto lo que compartí en mi más profunda intimidad". Sostuvo además que las acciones del cantante superaron cualquier límite de lo que consideraba moral y humano.

Finalmente, Ivet enfatizó: "Ya no soy esa niña que haría lo que fuera para estar cerca de él. Hoy comprendo lo que es un vínculo saludable, proporcional y recíproco, reconociendo cuando alguien actúa desde el corazón y cuando otro se siente vacío y usa a los demás". Por su parte, su video desató un torrente de reacciones mixtas, donde algunos la responsabilizaron debido a su adultez, mientras otros cuestionaron la conducta de Sanz, adviertiendo una situación de abuso de poder.

En su cuenta de Instagram, Ivet hizo hincapié en que su intención no era llevar el caso a la justicia, sino señalar los comportamientos del cantante respecto a su relación. "Quiero dejar claro que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moralmente inaceptables, evitando interpretaciones erróneas que desvirtúen mi verdad o desvíen el foco hacia otros hechos que nunca sucedieron. En ningún caso responsabilizo a Alejandro Sanz de conductas delictivas. Y para concluir: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todos los detalles y pruebas. Ustedes merecen conocer mi historia, así como yo necesito contarla. Gracias".