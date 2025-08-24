La dura crítica de Mirtha a Gime Accardi por su infidelidad a Nico Vázquez
La "Chiqui" cuestionó la necesidad de hacerlo público, perjudicando la imagen de él.
24/08/2025 | 17:36Redacción Cadena 3
FOTO: Dura opinión de Mirtha Legrand sobre la revelación de Gime Accardi
El escándalo generado por la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez, luego que la actriz revelara que fue con una persona "random" y que le dolía haber lastimado a su expareja, tras lo cual firmaron el divorcio; fue tema central en el programa de Mirtha Legrand.
La conductora, conocida por sus opiniones directas, escuchó el análisis de la panelista Karina Iavícoli, quien defendió la postura de Accardi al considerar que la actriz "quiso cuidar a él porque lo quiere mucho y dio la cara", argumentando que rara vez se ve a un hombre “hacer esto de pedir perdón”.
Frente a la defensa de la actriz, Mirtha fue contundente y dio su punto de vista sin rodeos. Primero, la conductora blanqueó su postura tradicional sobre el tema: “En general una infidelidad no se comenta. Esas cosas para mí no se explican”.
Luego, Legrand fue más allá al criticar la necesidad de la actriz de hacerlo público. Entre risas, la "diva de los almuerzos" sentenció: “Creo que está mal que haya hablado porque lo hizo quedar a él como un cornudo. Perdón, fea palabra. Pero lo siento así”.
De esta manera, Mirtha dejó clara su posición: la confesión pública de la infidelidad por parte de Accardi fue un error que terminó perjudicando la imagen de Nico Vázquez.
