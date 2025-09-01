La denuncia del padre de L-Gante: “A mi hijo le comen el cerebro”

El padre de Elián Valenzuela, Miguel Ángel Prosi, habló con Infama sobre el reciente episodio extraño que vivió el artista en su casa de la zona de Canning, la cual apareció destruida y cubierta de hollín.

El hombre apuntó al entorno que tiene el artista: “’Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes.”

“Él cree que esa es la gente que lo está dañando a L-Gante”, opinó la periodista Karina Iavícoli en Infama, programa donde leyó los mensajes que le envió el hombre para opinar sobre los problemas que enfrenta su hijo.

“Aprovechan que está en modo pelotudo y le comen el cerebro”, aseguró Miguel Ángel Prosi, que se reconcilió con su hijo en 2023, pero después se volvió a distanciar de él.

El domicilio que posee en el country de Canning sufrió roturas de vidrio y de puertas en la cocina, mientras que el resto del hogar se vio envuelto entre hollín y cenizas, pero todavía no se saben las causas del accidente.

Entre los trascendidos resonó la palabra “atentado”, mientras que Valenzuela señaló:

“La noche que pasó eso estaba en mi casa del barrio, en General Rodríguez. Fui a ver a mi mamá, que hizo una obra de teatro con sus compañeros. Después, organicé una fiestita para ellos y de ahí fuimos a la casa donde pasó esto”.

“Pregunté lo normal. ‘¿Nadie vio nada en mi casa? ¿Sintieron algo, una luz, un fuego?’ La verdad que no hubo explicación, nadie vio nada. Nada de nada por ningún lado. La casa completamente negra. Encontramos todo negro”, explicó el cantante.