La controversial opinión de Snoop Dog sobre la pareja de lesbianas de una película infantil de Disney
El rapero estadounidense contó que después de su experiencia de ir a ver "Lightyear" con su nieto, le da miedo ir al cine.
25/08/2025 | 11:00Redacción Cadena 3
Snoop Dog tomó relevancia en las últimas horas debido a unos controversiales comentarios sobre la visibilización de parejas LGBTQ+ en películas infantiles y cuestionó que ahora “las están poniendo por todas partes”.
En una reciente entrevista con Sarah Fontenot para el podcast “It´s Giving”, el rapero contó su experiencia yendo al cine con su nieto pequeño y reveló que, tras ver la película sobre la vida del superhéroe de Toy Story, ahora le da “miedo ir al cine”.
“Fui con mi nieto al cine a ver ‘Lightyear’ porque Keke Palmer estaba en la película. Así la que la estábamos viendo y el personaje de Keke viaja todo el tiempo y luego llega a su hogar y ella tenía un bebé con una mujer", explicó.
“Mi nieto, en medio de la película, dice: ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo es que tuvo un bebé con una mujer?’... No vine por esta mierda, solo vine a ver la maldita película. Me da miedo ir al cine. Me están metiendo en medio de una mierda para la que no tengo respuesta”, confesó.
El músico se refería a una de las escenas finales de la película de Disney, donde el personaje Izzy Hawthorne (Keke Palmer) regresa a casa y se encuentra con su novia. En ella, se puede ver al personaje reencontrándose con su pareja a lo largo de los años, llegando a formar una familia y sellando su saludo con un beso.
La película sufrió críticas a nivel mundial por dicha escena, llegando incluso a ser baneada en al menos 14 países por el contenido LGBTQ+.
Por otra parte, el clip de la entrevista a Snoop Dog se viralizó en redes sociales, quienes se sorprendieron por las declaraciones con tintes homofóbicos del rapero.
Lectura rápida
¿Quién realizó comentarios controversiales?
Snoop Dog expresó opiniones sobre la visibilización LGBTQ+ en películas infantiles.
¿Qué película generó la controversia?
La película que generó la controversia fue "Lightyear" de Disney.
¿Con quién fue al cine Snoop Dog?
Asistió al cine con su nieto para ver "Lightyear".
¿Qué reacción tuvo su nieto?
Su nieto preguntó sobre la escena donde un personaje tiene un bebé con una mujer.
¿Cuál fue el resultado de la película a nivel global?
La película fue criticada y baneada en al menos 14 países por contenido LGBTQ+.
[Fuente: Noticias Argentinas]