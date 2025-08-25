FOTO: La controversial opinión de Snoop Dog sobre la pareja de lesbianas de una película infantil de Disney

Snoop Dog tomó relevancia en las últimas horas debido a unos controversiales comentarios sobre la visibilización de parejas LGBTQ+ en películas infantiles y cuestionó que ahora “las están poniendo por todas partes”.

En una reciente entrevista con Sarah Fontenot para el podcast “It´s Giving”, el rapero contó su experiencia yendo al cine con su nieto pequeño y reveló que, tras ver la película sobre la vida del superhéroe de Toy Story, ahora le da “miedo ir al cine”.

“Fui con mi nieto al cine a ver ‘Lightyear’ porque Keke Palmer estaba en la película. Así la que la estábamos viendo y el personaje de Keke viaja todo el tiempo y luego llega a su hogar y ella tenía un bebé con una mujer", explicó.

“Mi nieto, en medio de la película, dice: ‘¿Papá Snoop? ¿Cómo es que tuvo un bebé con una mujer?’... No vine por esta mierda, solo vine a ver la maldita película. Me da miedo ir al cine. Me están metiendo en medio de una mierda para la que no tengo respuesta”, confesó.

El músico se refería a una de las escenas finales de la película de Disney, donde el personaje Izzy Hawthorne (Keke Palmer) regresa a casa y se encuentra con su novia. En ella, se puede ver al personaje reencontrándose con su pareja a lo largo de los años, llegando a formar una familia y sellando su saludo con un beso.

La película sufrió críticas a nivel mundial por dicha escena, llegando incluso a ser baneada en al menos 14 países por el contenido LGBTQ+.

Por otra parte, el clip de la entrevista a Snoop Dog se viralizó en redes sociales, quienes se sorprendieron por las declaraciones con tintes homofóbicos del rapero.