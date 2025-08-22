La China Suárez va a demandar a Laura Ubfal: los motivos

Laura Ubfal habló con Wanda Nara y contó en LAM lo que le dijo la mediática sobre la supuesta violencia de Mauro Icardi. "Estuve hablando con Wanda y me dice ‘la violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso’", comenzó a contar la periodista.

Pero lo que enojó a Eugenia Suárez es que Wanda tendría pruebas sobre malos tratos de Icardi hacia la China. "Esta semana me llaman para presentar el teléfono, hay detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá mi celular", le contó Wanda a Laura Ubfal.

"Ella se identificó con Julieta Prandi. A las abogadas de Mauro las va a denunciar por desacreditarla, eso también es maltrato, no existe que por dinero dos mujeres defiendan tanta violencia, cuando vean las pruebas se van a sorprender", le manifestó Wanda a Ubfal.

La China escuchó estas declaraciones y llamó a sus abogados para iniciar una demanda contra la periodista. La actriz quiere que se retracte públicamente de sus dichos porque asegura que "es totalmente mentira" y considera que está mal "que se haga eco de una mentira semejante".

"Despertó indignación y ya están mandando la carta documento", contaron en Intrusos.