La China Suárez va a demandar a Laura Ubfal: los motivos
La actriz se enojó por un comentario de la periodista.
22/08/2025 | 14:27Redacción Cadena 3
FOTO: La China Suárez, furiosa con Laura Ubfal
Laura Ubfal habló con Wanda Nara y contó en LAM lo que le dijo la mediática sobre la supuesta violencia de Mauro Icardi. "Estuve hablando con Wanda y me dice ‘la violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba del abuso’", comenzó a contar la periodista.
Pero lo que enojó a Eugenia Suárez es que Wanda tendría pruebas sobre malos tratos de Icardi hacia la China. "Esta semana me llaman para presentar el teléfono, hay detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá mi celular", le contó Wanda a Laura Ubfal.
"Ella se identificó con Julieta Prandi. A las abogadas de Mauro las va a denunciar por desacreditarla, eso también es maltrato, no existe que por dinero dos mujeres defiendan tanta violencia, cuando vean las pruebas se van a sorprender", le manifestó Wanda a Ubfal.
La China escuchó estas declaraciones y llamó a sus abogados para iniciar una demanda contra la periodista. La actriz quiere que se retracte públicamente de sus dichos porque asegura que "es totalmente mentira" y considera que está mal "que se haga eco de una mentira semejante".
"Despertó indignación y ya están mandando la carta documento", contaron en Intrusos.
Lectura rápida
¿Quién demandó a quién? La China Suárez demandó a Laura Ubfal. ¿Por qué toma esta acción? Porque considera que los comentarios de Ubfal son mentiras. ¿Qué opinó Wanda Nara? Wanda dijo que tiene pruebas de violencia. ¿Qué se espera de la demanda? Suárez quiere que Ubfal se retracte públicamente. ¿Qué hicieron los abogados de Suárez? Están enviando una carta documento a Ubfal.
[Fuente: Noticias Argentinas]