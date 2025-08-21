En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La China Suárez mostró un video íntimo de Mauro Icardi para desmentir rumores

La actriz mostró a su novio en un momento íntimo, mientras resalta los rumores que lo rodean. La escena se grabó desde su habitación, enfatizando su relación y respondiendo a críticas.

21/08/2025 | 10:38Redacción Cadena 3

FOTO: La China Suárez compartió un video íntimo de Mauro Icardi para desmentir el rumor más grande sobre él

La China Suárez causó revuelo en redes sociales con su último posteo, mostrando a su novio Mauro Icardi luciendo su ropa interior y compartiendo un momento íntimo entre ellos.

La actriz grabó a su pareja desde la cama de la habitación principal, mientras él paseaba por el balcón en paños menores, sonriéndole a la cámara.

“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la China sobre el video.

La imagen del futbolista, en los ojos de la China, tomó relevancia en redes sociales debido a los comentarios que corrieron allí sobre él semanas atrás, cuando una mujer uruguaya difundió un video íntimo suyo que él calificó como “editado”.

Algunos señalaron que el video es en modo respuesta a las críticas que recibió de las redes y la polémica publicidad de la cual Wanda Nara fue partícipe.

Lectura rápida

¿Qué compartió la China Suárez? Mostró un video íntimo de Mauro Icardi en redes sociales.

¿Cómo se ve en el video? Icardi aparece en ropa interior, sonriendo desde el balcón.

¿Qué contexto tuvo el video? Surgió en respuesta a rumores y un video previo sobre Icardi.

¿Qué expresó la China en su publicación? Dijo “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”.

¿Quién fue nombrada en situaciones previas? Se mencionó a Wanda Nara en la polémica publicidad relacionada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho