La China Suárez mostró un video íntimo de Mauro Icardi para desmentir rumores
La actriz mostró a su novio en un momento íntimo, mientras resalta los rumores que lo rodean. La escena se grabó desde su habitación, enfatizando su relación y respondiendo a críticas.
21/08/2025 | 10:38Redacción Cadena 3
FOTO: La China Suárez compartió un video íntimo de Mauro Icardi para desmentir el rumor más grande sobre él
La China Suárez causó revuelo en redes sociales con su último posteo, mostrando a su novio Mauro Icardi luciendo su ropa interior y compartiendo un momento íntimo entre ellos.
La actriz grabó a su pareja desde la cama de la habitación principal, mientras él paseaba por el balcón en paños menores, sonriéndole a la cámara.
“Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió la China sobre el video.
La imagen del futbolista, en los ojos de la China, tomó relevancia en redes sociales debido a los comentarios que corrieron allí sobre él semanas atrás, cuando una mujer uruguaya difundió un video íntimo suyo que él calificó como “editado”.
Algunos señalaron que el video es en modo respuesta a las críticas que recibió de las redes y la polémica publicidad de la cual Wanda Nara fue partícipe.
[Fuente: Noticias Argentinas]