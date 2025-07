La Banda de Carlitos y Euge Quevedo deslumbraron en el Movistar Arena con su cuarteto

La Banda de Carlitos y Euge Quevedo cautivó nuevamente a su público con un espectáculo vibrante en el Movistar Arena. Con entradas vendidas en su totalidad y bajo la producción de Fenix Entertainment, el show comenzó con una enérgica apertura protagonizada por miembros del Circo Rodas, quienes animaron a los presentes para dar la bienvenida a la banda.

La presentación, que combinó elementos circenses como vestuario colorido, pelucas, máscaras y maquillaje, fue inaugurada por Kesito Pavón y Euge Quevedo con “Olvidarme jamás”, “Estrellita mía” y “Obsesión”, lo que marcó el inicio de una noche repleta de sorpresas y baile.

Durante más de dos horas, LBC y Euge Quevedo ofrecieron un extenso repertorio en celebración de sus 30 años de trayectoria musical. El público disfrutó de un sinfín de canciones, incluyendo clásicos como “Ojalá”, “Mil Preguntas”, “Y tú te vas”, “Sr Amante”, “Por lo contrario”, junto a hits reconocidos como “Con Otra” y “No Podrás”, entre muchos otros, en una secuencia imparable que mantuvo la energía en alto a lo largo de toda la noche.

El espectáculo incluyó grandes sorpresas con la aparición de importantes invitados: Valentino Merlo fue el primero en subir al escenario, interpretando junto a Euge la conocida “Hoy”. Luego, Emanero se unió para el memorable momento musical con “Ya me cansé”, uno de los puntos destacados de la velada.

Uriel Lozano brilló con “Me Enamoré”, “Tú la más bella”, “Él no volverá”, mientras que Miguelito hizo lo propio con “Serás mía” y “Al mar”. Finalmente, Nico Satler, de Q’Lokura, causó un gran alboroto en el audiences with songs like “Amigos” y “Hoy tengo ganas de ti”.

La banda cordobesa se encuentra en el apogeo de su carrera. La sumatoria de Eugenia Quevedo en 2022, enriquecida por su carisma y energía, así como su extraordinaria voz, marcó un hito para LBC. La extraordinaria química entre ella y Kesito Pavón en el escenario genera una propuesta única e irresistible.

El show culminó con un emotivo cierre al interpretar “Playa”, “Bésame bonito” y “Potra Salvaje”, sellando así una noche cargada de fiesta, pasión y la magia del cuarteto en Buenos Aires.