En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La alegría de Marcos Ginocchio al cumplir su sueño: se recibió de abogado

El ganador de Gran Hermano compartió el momento con sus seguidores.

08/08/2025 | 09:03Redacción Cadena 3

FOTO: La alegría de Marcos Ginocchio al cumplir su sueño: se recibió de abogado

Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2023, cosechó los frutos de años de esfuerzo y este jueves fue su entrega de diplomas. El modelo se consagró como abogado recibido de la Universidad Católica de Salta (UNSA).

En las imágenes que circularon de la ceremonia, se pudo ver la emoción del ex "hermanito" al recibir el diploma entregado por los jefes de cátedra de su universidad, mirando hacia al cielo y agradeciendo a Dios por el momento.

“Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, escribió Ginocchio en sus redes sociales, dándole fin a esta etapa.

El momento captado por las cámaras se viralizó en redes sociales y sus fanáticas lo llenaron de elogios y felicitaciones.

Lectura rápida

¿Quién se recibió de abogado?
Marcos Ginocchio se recibió como abogado.

¿Dónde se recibió?
En la Universidad Nacional de Salta (UNSA).

¿Qué expresó Marcos al recibir su diploma?
Agradeció a Dios y finalizó una gran etapa en su vida.

¿Cuándo fue la entrega de diplomas?
El evento tuvo lugar el jueves pasado.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?
Llenaron de elogios y felicitaciones sus redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho