L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria para Jamaica

L-Gante confirmó que llegó al fin de su conflicto legal con Tamara Báez por un desacuerdo por el monto de la cuota alimentaria de su hija Jamaica. Según informo Noticias Argentinas, la influencer aceptó el 30% del dinero que el intérprete debía de manutención.

En diálogo con Mariana Fabianni para DDM, Elián Valenzuela -su nombre verdadero- confesó que “se puso de acuerdo con Tamara personalmente" por un montó por el cual aún no darán a conocer.

Además, se defendió de las fuertes acusaciones de Juan Pablo Merlo, ex abogado de la madre de su hija, quien aseguró a NA que el intérprete de cumbia 420 habría “convencido” a Báez, a través del vínculo que aún tienen -idas y vueltas en su noviazgo- para que firme un acuerdo por $6.750.000 -en pesos-.

Sobre esto, el músico sostuvo que Merlo insistió con su versión porque al momento que lo resolvieron "no había intermediario, ni nadie con una intención de lucrar, aparte del tema familiar, se hizo totalmente más fácil".

Por otra parte, no quiso responsabilizar a su abogado Nicolás Payarola por haber entrado a la “lista de deudores” por un “descuido” de parte de él: “Y puede llegar a ser así, o puede ser que sea algo de muy de último momento, que puede pasar, pero yo me quedo tranquilo que siempre nos ocupamos y no echo culpa ni acuso a nadie”.