L-Gante incluido en lista de deudores alimentarios: no podrá salir del país

FOTO: El fallo que destruye los planes de L-Gante: lo incluyeron en la lista de deudores y no podrá salir del país

Mientras Elián “L-Gante” Valenzuela sostuvo que “cumplió con lo que le dicen y hasta ahí” y aguardó la órden de un juez, el magistrado Gabriel Costa ya firmó su ingreso al registro de deudores nacional y el abogado de su ex mujer, Juan Pablo Merlo, aseguró que “es vergonzoso” que el músico “despilfarre el dinero”, mientras que “a su única hija” le pasa $700 mil.

Según supo Noticias Argentinas, el escrito que ingresó a Valenzuela al listado indicó: “Procédase a su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, a cuyo fin líbrese oficio al Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires y al Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires”.

A continuación, el texto mencionó a Tamara Báez: “Atento el incumplimiento denunciado por la actora y siendo que el alimentante no ha dado cumplimento con la cuota alimentaria fijada, a efectos de asistir a la niña de autos; corresponde hacer efectivo lo requerido por la Peticionante”.

Por tanto, el intérprete, que se encontraba en Europa, no podrá salir del país luego de su regreso: “Hasta tanto se haga efectivo el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que pesan sobre el alimentante, o bien preste caución suficiente para garantizar su cumplimiento. A tal fin, ofíciese a la Dirección Nacional de Migraciones. Una vez trabada la medida cautelar dispuesta, notifíquese al alimentante”.

Previo a la firma del Juez Gabriel Costa, el comunicado ratificó: “Prohíbase el egreso del país del Sr. Elián angel Valenzuela”.

Por su parte, el músico señaló: “Yo cumplo con lo que me dicen y hasta ahí. Lo que sea a futuro, seguiré cumpliendo”. Al tiempo que apuntó contra el letrado: “El doctor Merlo es un abogado que quiere mostrarse como que acciona”.

No obstante, en cuanto a la medida en concreto -aparentemente sin haber prestado atención suficiente al documento-, reclamó: “Estoy esperando que me dicte algo un juez. Cumplo con lo que esté pactado. Cuando me dan una orden de la ley, estamos dispuestos a lo que sea”.

En diálogo con esta agencia, Merlo refutó: “Defendemos los derechos de la menor, nos parece vergonzoso. Marca como persona cuando a alguien le va bien, como en el caso de L-Gante que despilfarra plata y regala plata, le pase 700 mil pesos a su única hija y que tenga que esperar la orden de un juez”.

“Cualquier padre que gana bien lo primero que hace es tener bien a su hija. Él es un caradura, un mentiroso. Se piensa que es impune con la ley y eso no va a pasar con nosotros”, concluyó el abogado.