Luis Fernández Echegaray

Argentina

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

Heatódromo

Fran Reale

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Música ligera

Espectáculos

L-Gante furioso con Nicolás Payarola ¿por culpa de Wanda Nara?

El músico se sintió “descuidado” después de no poder haber salido del país y quedar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios.

22/08/2025 | 16:31Redacción Cadena 3

FOTO: L-Gante furioso con Nicolás Payarola ¿por culpa de Wanda Nara?

El músico Elián “L-Gante” Valenzuela habría tensado la relación con su abogado Nicolás Payarola tras quedar inscrito el Registro de Deudores Alimentarios, lo que no le permite salir del país, entre otros conflictos, y el intérprete habría apuntado, además contra Wanda Nara.

Tal como indica la información, Valenzuela estaría furioso con Payarola por el episodio en donde fue “rebotado” en migraciones y no pudo salir del país por ser parte del listado que no lo restringe a la hora de realizar ciertas actividades por deber la manutención de su hija, Jamaica.

El mismo músico le habría reclamado a su ex novia, que el letrado “descuidó” la causa de alimentos por ocuparse de los conflictos legales de Nara. Asimismo, se indica que el abogado debía presentar un escrito que deje registro de un monto económico que Valenzuela quiso entregarle a Tamara Báez.

El conflicto habría estallado cuando “L-Gante” no pudo pasar el área de migraciones en el aeropuerto de Ezeiza, con destino a México, a causa de la ausencia del mencionado documento que solicitaría una nueva fecha de audiencia para acordar una actualización en la cuota de alimentos.

Aunque el escrito fuera una medida dilatoria, el músico consideraría “injusto” lo ocurrido y habría terminado por echarle toda la culpa a Payarola ya que contaría con recibos de todos los meses, por lo que se considera que no es deudor.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? L-Gante quedó inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios y no pudo salir del país.

¿Quiénes están involucrados? Elián “L-Gante” Valenzuela, Nicolás Payarola y Wanda Nara.

¿Cuándo sucedió? La situación se conoció tras un episodio en el aeropuerto de Ezeiza.

¿Dónde tuvo lugar el conflicto? En el aeropuerto de Ezeiza, con destino a México.

¿Por qué se generó la furia? L-Gante considera que su abogado descuidó su causa de alimentos, lo cual le impidió viajar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

