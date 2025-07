L-Gante figura en el registro de deudores alimentarios

Wanda Nara enfrenta una nueva contradicción en su vida. Por un lado, le reclama a Mauro Icardi la deuda por la cuota alimentaria de sus dos hijas ya que adeudaría los últimos diez meses. Y por otro lado, viajó a España a encontrarse con L-Gante, que casualmente ya figura inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) en la Ciudad de Buenos Aires.

Para quedar inscripto en tal registro, el cantante pasó por varias etapas en su pelea con su ex, Tamara Báez, la madre de Jamaica. En abril, el abogado de ella, Juan Pablo Merlo, se quejó porque no alcanzaban los 500 dólares mensuales que estaba pasando el artista.

"Hay una adaptación de la cuota de alimentos, donde, como ustedes, saben Tamara estaba recibiendo una cuota mínima, estaba alrededor de 300 mil pesos, después se aumentó, pero no llega a cubrir la comida diaria de su bebé", había dicho Merlo.

"Recordemos que Elián pasa una vida de lujos, de excesos, una vida de cadenas de oro y a veces no nos parece que su hija tenga lo mismo. Tamara es la que la cría, la que le da de comer, la que la manda al colegio y todo lo que hizo lo ha hecho a pulmón y la estaba manteniendo ella a la nena, te imaginas que cualquier persona que trabaja en cualquier lugar pasa una cuota mucho mejor de la que pasaba Elián, era muy baja. Nosotros no entendíamos por qué hacía viajes con amigos, de acá para allá, muestra un nivel de vida y resulta que con su única hija por ahí le pasaba un mínimo que no alcanzaba ni para la comida", expresó el abogado.