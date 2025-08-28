Katy Perry continúa su batalla legal contra un veterano: “Puedo perder dinero”

La cantante estadounidense Katy Perry continúa su batalla legal contra un veterano de 85 años que le vendió su mansión por sólo US$11 millones, luego intentó arrepentirse y allí comenzó el conflicto: ahora la artista pide “justicia” y considera que puede “perder dinero” en caso de no ganar el juicio.

Un grupo de legisladores norteamericanos se inspiraron en este caso en 2023 para impulsar el proyecto Ley Perry Protecting Elder Realty for Retirement Years Act -en español “Ley de Protección de Bienes Raíces para Personas Mayores”, si bien aún no se promulgó, esto no ayuda para nada a la intérprete.

El litigio por la propiedad en Montecito, California, también pone sobre la mesa a su ex marido, Orlando Bloom, ya que Perry realizó la compra en conjunto, al veterano que padece una enfermedad cerebral y aludió que al momento de la transacción estaba bajo los efectos de analgésicos por una cirugía de columna.

Al ser consultada por la contraparte del caso, la artista aseguró que busca justicia: “Si, justicia”. No obstante, al ser indagada por una compensación económica, la intérprete señaló: “Puedo perder dinero si no resulta a mi favor”, al testificar de manera virtual.