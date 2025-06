Justicia solicita la suspensión de redes sociales de Wanda Nara por 30 días

La disputa legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi incorporó un nuevo capítulo, ya que se hizo público el pedido de la Justicia argentina para la suspensión total de las redes sociales de la empresaria durante un mínimo de 30 días.

Durante su programa Sálvese quien pueda en América TV, Yanina Latorre expuso el contenido del documento judicial que establece esta disposición. "Aquí tengo la sentencia, el asunto es que cuando se emitió por primera vez, Wanda continuó utilizando sus redes y abrió su popular cuenta de OnlyFans, ignorando la orden y apelando la decisión", comentó.

Latorre enfatizó: "Ahora se emitió la sentencia definitiva que indica que deben cerrar sus redes".

La panelista también indicó que hay dos posibles acciones que los abogados de Wanda deberían seguir: "Se comunicarán con Meta, aunque es posible que no obtengan respuesta. Sin embargo, el abogado de Wanda debería advertirle que debe dejar de usar las redes durante 30 días".

Sin embargo, Latorre señaló que si Wanda no cumple con la orden del juez, enfrentará una multa y expresó su indignación manifestando que "Wanda no se preocupa por las multas", dado que no las paga.

Además, reveló que Wanda podría haber retrocedido en su lucha legal por la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, debido a un error en su pedido inicial, circunstancia que las abogadas de Icardi habrían aprovechado a su favor.

"Ellas solicitaron el 5% y el juez determinó el 3%. Sin embargo, se trata de alimentos provisorios, y hay un plazo de seis meses para presentar la demanda y solicitar los alimentos definitivos", explicó Latorre. Agregó que "él nunca ha pagado nada. Solo abonó 10.000 euros y luego no ha hecho más pagos. Wanda sostiene que no lo dejarán ingresar al país, dado que aparece como deudor moroso".

Y detalló: "Desde que se emitieron los alimentos provisorios del 3%, ninguno de los representantes de Wanda o su abogado ha interpuesto la demanda".

Además, aportó información sobre la ventaja que tienen los abogados de Icardi: "Se solicitó que se dejaran sin efecto los alimentos provisorios. Se considera decaimiento de alimentos provisorios. Como no se presentó la demanda, se solicita esto y deben reiniciar todo el proceso desde cero".

Este revés judicial obligaría a ambas partes a retomar la mediación y establecer nuevamente los alimentos provisorios, y a continuación, verificar si Icardi es un deudor moroso o no.