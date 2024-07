Julieta Prandi sufrió un fuerte accidente automovilístico y fue hospitalizada

Julieta Prandi sufrió un accidente automovilístico este viernes por la mañana en Buenos Aires tras ser impactada de atrás por otro vehículo y debió ser trasladada al Hospital Fernández por el SAME.

El impacto sucedió en la zona de la bajada de Sarmiento y Lugones, donde había gran congestión de tránsito.

Su vehículo sufrió importantes daños materiales y según trascendió habría quedado prácticamente destruido.

La mujer que produjo el siniestro fue llevada al hospital Santojanni con politraumatismos.

“Debido a los trascendidos desmedidos, que desconozco cómo llegaron a tanto, quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada”, expresó posteriormente en su cuenta de Instagram.

La actriz y modelo fue atendida por una horas para ser evaluada y tras comprobarse que no había lesiones internas fue dada de alta.

“Sí, me chocaron esta mañana y el SAME, por protocolo, me trasladó a mí y a la otra parte al Fernández para realizarnos los controles. Sobre todo a la mujer que me chocó, que se llevó la peor parte", expresó.

El parte policial indicó que "se trató de una colisión entre dos rodados producto de la congestión de tránsito, antes de la salida de Avenida Sarmiento, el vehículo Onda City no logra frenar e impacta de forma violenta contra la parte trasera del Jeep Renegade conducido por la conductora".