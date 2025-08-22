FOTO: Julia Mengolini desmintió estar en una relación con Fito Páez

Julia Mengolini explotó contra LAM y Pepe Ochoa por informar que ella y Fito Páez estarían en pareja mencionando su entrevista en Futurock como el primer indicio de su reconciliación. La conductora radial desmintió la información del panelista y dejó en claro cuál es su situación amorosa.

Durante Segurola y Habana (Futurock), la periodista utilizó su espacio para hacer su descargo contra LAM, acusándolos de no chequear información: "Mi teléfono lo tiene todo el mundo y nadie me escribió para preguntarme".

Y apuntó: "Pepe Ochoa forma parte de la operación para volverme loca o sos de los periodistas más chotos del espectáculo. Nadie me llamó, no me escribieron ni un mensaje".

De esta forma, la comunicadora dejó en claro cuál es su situación con Federico Vázquez: "No me separé de Fede ni estamos en crisis. Estoy en un momento bárbaro con mi pareja, espectacular, en la plenitud".

Por último, desmintió cualquier tipo de relación con el músico: “No hay ningún tipo de acercamiento con Fito, la última vez que lo vi fue cuando vino acá a hacer la nota. No tomamos ni un café, nada”.