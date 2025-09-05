En vivo

Espectáculos

Juana Repetto habló de su embarazo: “Me siento horrible”

La actriz sorprendió al contar que espera su tercer hijo con su ex.

05/09/2025 | 10:45Redacción Cadena 3

FOTO: Juana Repetto espera su tercer hijo

Juana Repetto estuvo embarazada por tercera vez y cada niño fue buscado de manera diferente. Su primer hijo lo tuvo sola, mediante un tratamiento que realizó para ser madre a los 27 años, mientras que su hijo menor llegó como fruto de su relación con Sebastián Graviotto.

Tras anunciar su separación, solo semanas después reveló que estaba esperando a su tercer hijo, pero que no pensaba reconciliarse con su ex.

La actriz se caracterizó por compartir el día a día de su vida en las redes sociales, donde tiene una gran cantidad de seguidores. En esta oportunidad, habló sobre su embarazo.

“Bueno, acá estoy. Chicas, no me pasó ni dando la teta esto a mí. ¡Cuánta sed! Estoy todo el tiempo muy sedienta. ¿Será el embarazo? ¿El nuevo nivel de agotamiento? ¿O qué?, consultó a sus seguidoras.

Luego preguntó qué les gustaría saber sobre el embarazo: “Bueno, ¿qué, qué quieren saber de mi embarazo? Hablá del bebé, contanos del bebé. ¿Qué quieren saber? Digan”.

Entonces contó que tras haber atravesado una fuerte gripe que la hizo frenar por unos días, continuó con malestares: “Me sentí para el orto, mal. Con ninguno de mis otros dos hijos me había sentido mal en los embarazos y este… que fue toda la mudanza, el caos de la mudanza, viviendo con gente acá adentro, todavía trabajando, todavía no terminé de ser desarmar cajas, agotamiento… Me sentí muy mal”.

“Primer embarazo que me siento horrible. Quizá el agotamiento de la mudanza, el estrés, el vivir en lo de mi vieja de paso o no sé qué. Pero me siento bastante mal”, se sinceró la actriz.

Lectura rápida

¿Quién anunció su embarazo?
La actriz Juana Repetto anunció su tercer embarazo.

¿Cuántos hijos tiene?
Tiene dos hijos, uno de ellos con Sebastián Graviotto.

¿Cómo se siente durante el embarazo?
Se siente muy cansada y con malestares que no había experimentado en otros embarazos.

¿Qué la hizo frenar?
Atravesó una fuerte gripe que la obligó a detenerse por unos días.

¿Dónde estaba viviendo?
Estaba viviendo en lo de su madre mientras se mudaba.

[Fuente: Noticias Argentinas]

