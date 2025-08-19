En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Joaquín Furriel y su nueva pareja, la española Marta Campuzano, en Iguazú

El actor está saliendo con una española llamada Marta Campuzano. Se la relacionó después de un viaje a las Cataratas del Iguazú, donde intentaron no mostrarse en redes sociales.

19/08/2025 | 12:42Redacción Cadena 3

FOTO: Marta Campuzano, la nueva novia de Joaquín Furriel

Joaquín Furriel hizo un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja. Según revelaron en Puro Show, el actor apostó una vez más al amor e intentó no contar nada ni mostrarse en redes sociales con su nueva pareja.

Sin embargo, en el hotel lo reconocieron y pudieron averiguar el nombre de la mujer. Se trata de Marta Campuzano, una abogada española que también se dedica a hacer artesanías en cerámica.

Ella vive en Madrid, ciudad a la cual el actor va continuamente porque también desarrolla su carrera allí.

Cabe recordar que en los últimos días se lo relacionó con otras famosas como Julieta Cardinali y Pampita, aunque ellas desmintieron tal romance. Quienes sí salieron con Furriel fueron: Paola Krum (madre de su hija Eloisa), Eva de Dominici, Guillermina Valdés y la modelo Naomi Preizler.

Lectura rápida

¿Quién es la nueva pareja de Joaquín Furriel? La nueva pareja es Marta Campuzano, abogada española.

¿Dónde estuvieron de viaje? Fueron de viaje a las Cataratas del Iguazú.

¿Qué intentaron evitar durante el viaje? Intentaron no mostrar su relación en redes sociales.

¿A qué ciudad vive Marta? Marta vive en Madrid, España.

¿Con quiénes se lo relacionó recientemente a Furriel? Se lo relacionó con Julieta Cardinali y Pampita, quienes desmintieron los rumores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho