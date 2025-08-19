Joaquín Furriel y su nueva pareja, la española Marta Campuzano, en Iguazú
El actor está saliendo con una española llamada Marta Campuzano. Se la relacionó después de un viaje a las Cataratas del Iguazú, donde intentaron no mostrarse en redes sociales.
19/08/2025 | 12:42Redacción Cadena 3
FOTO: Marta Campuzano, la nueva novia de Joaquín Furriel
Joaquín Furriel hizo un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja. Según revelaron en Puro Show, el actor apostó una vez más al amor e intentó no contar nada ni mostrarse en redes sociales con su nueva pareja.
Sin embargo, en el hotel lo reconocieron y pudieron averiguar el nombre de la mujer. Se trata de Marta Campuzano, una abogada española que también se dedica a hacer artesanías en cerámica.
Ella vive en Madrid, ciudad a la cual el actor va continuamente porque también desarrolla su carrera allí.
Cabe recordar que en los últimos días se lo relacionó con otras famosas como Julieta Cardinali y Pampita, aunque ellas desmintieron tal romance. Quienes sí salieron con Furriel fueron: Paola Krum (madre de su hija Eloisa), Eva de Dominici, Guillermina Valdés y la modelo Naomi Preizler.
Lectura rápida
¿Quién es la nueva pareja de Joaquín Furriel? La nueva pareja es Marta Campuzano, abogada española.
¿Dónde estuvieron de viaje? Fueron de viaje a las Cataratas del Iguazú.
¿Qué intentaron evitar durante el viaje? Intentaron no mostrar su relación en redes sociales.
¿A qué ciudad vive Marta? Marta vive en Madrid, España.
¿Con quiénes se lo relacionó recientemente a Furriel? Se lo relacionó con Julieta Cardinali y Pampita, quienes desmintieron los rumores.
[Fuente: Noticias Argentinas]