Joaquín Furriel y su nueva pareja, la española Marta Campuzano, en Iguazú

Joaquín Furriel hizo un viaje a las Cataratas del Iguazú junto a su nueva pareja. Según revelaron en Puro Show, el actor apostó una vez más al amor e intentó no contar nada ni mostrarse en redes sociales con su nueva pareja.

Sin embargo, en el hotel lo reconocieron y pudieron averiguar el nombre de la mujer. Se trata de Marta Campuzano, una abogada española que también se dedica a hacer artesanías en cerámica.

Ella vive en Madrid, ciudad a la cual el actor va continuamente porque también desarrolla su carrera allí.

Cabe recordar que en los últimos días se lo relacionó con otras famosas como Julieta Cardinali y Pampita, aunque ellas desmintieron tal romance. Quienes sí salieron con Furriel fueron: Paola Krum (madre de su hija Eloisa), Eva de Dominici, Guillermina Valdés y la modelo Naomi Preizler.