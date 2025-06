Jimena Barón presenta a su bebé en familia: “Si vieran a Momo leerle cuentos”

La actriz Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al compartir una conmovedora sesión de fotos que retrató los momentos vividos durante la primera semana de vida de su hijo, Arturo. En las imágenes, se aprecian instantes de ternura junto a su hijo Morrison “Momo” Osvaldo y su pareja Matías Pelleiro. Barón expresó estar “estúpida de amor” y mostró encantadores paisajes de su hogar.

Arturo, quien nació el 13 de junio, ya acumula más de un millón de “me gusta” en Instagram junto a su hermanito Momo, que es once años mayor. Barón compartió un carrusel de fotos bajo el título: “Una semana”, acompañado de un emoji de pollito saliendo de un huevo. En su publicación, comentó: “Aquí entre dadas de teta constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene estúpida de amor, pero estúpida, yo pienso: de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días.”

En su relato, agradeció a su hermana y detalló: “Madre bruja intuía que este bebé nacía antes y le compró el regalo de primer día del padre hace como dos meses. Lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido, pero mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado.” Además, Barón bromeó sobre la posible conveniencia de usar el regalo tipo Glovo para hacerle pedidos a su pareja: “Una es buena pero también astuta.”

Barón no se olvidó de mencionar su cuarto aniversario con Pelleiro, celebración que la llevó a salir a caminar con su fular y tomar un café: “Hoy es nuestro aniversario! El papá de Arturo y yo cumplimos 4 años juntos.”

Finalmente, Jimena Barón describió con gran calidez el papel de Momo en la vida de su hermano menor: “Si vieran a Momo hermano mayor, leyéndole cuentos a Arturo, poniéndole el osito que le compró con su plata cerca y metiéndose en la cama con él y conmigo, se derriten.” Con un mensaje emotivo, concluyó: “Decir que estamos felices es poco. No existe la palabra que describa lo que siento, pero pueden intentar imaginarla.” La última imagen mostraba a Momo sosteniendo a su hermano por primera vez, un momento que permanecerá en su corazón para siempre.

Por su parte, Matías Pelleiro también dedicó tiernas palabras a Jimena, expresando: “Ya eras una súpermamá y hoy lo reconfirmo. No tengo palabras para describir todo lo que hiciste, me hiciste el mejor regalo de todos. Cuatro años increíbles y todavía nos quedan muchísimos más.”