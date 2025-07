Jimena Barón mostró su increíble transformación a un mes de convertirse en madre

Jimena Barón sorprendió a sus seguidores al mostrar como luce su cuerpo a tan solo 45 días de convertirse en madre por segunda vez, de su pequeño Arturo. Con un emotivo posteo reflexivo a cinco meses de dar a luz, la cantante deslumbró con sus abdominales marcados.

“Mi cuerpo que de a poco va volviendo a ser la que fui antes, todavía algo hinchada, pero vislumbro que los músculos tienen memoria y vale la pena hacer ejercicio y comer saludable. Tengo muchas ganas de volver a entrenar, pero Arturo por ahora no me larga ni un minuto y lejos de molestarme, me derrite de amor. Tiempo al tiempo”, se sinceró en su cuenta de Instagram.

Ella, fiel a sus seguidores, demostró que cuando se quiere se puede y compartió cuál es su nueva rutina de gimnasio ahora que es madre de un pequeño bebé.

“El pibe se va quedando solito y se hace lo que se puede”, escribió junto a un video de ella acostada realizando ejercicios de abdominales, mientras que el niño dormía en su cuna.

Además, complementa con una alimentación saludable. “Mi desayuno de tortuga”, escribió sobre una imagen de vegetales hervidos en un tupper.