Jey Mammón vuelve a la televisión con Medianoche con Jey: "No es una revancha, es para mí"

Tras un tiempo alejado de la pantalla chica, Jey Mammón prepara su regreso a la televisión con el estreno de Medianoche con Jey, un nuevo late night show que debutará el lunes 11 de agosto a las 23:30 por El Nueve.

El conductor habló en diálogo con Pablo Montagna y su equipo en Pasa Montagna (Radio Rivadavia, domingos de 13 a 15), donde compartió su entusiasmo por esta nueva etapa y reflexionó sobre su pasado en los medios.

“Estoy muy ansioso y contento. Es el inicio de volver a jugar en un canal competitivo”, afirmó Mammón, quien se mostró agradecido con las oportunidades que tuvo durante el último tiempo. “La experiencia en Net TV y en Splendid fue como ir al gimnasio. Me ayudó a ejercitarme para lo que se viene”, aseguró.

El regreso de Jey a la televisión marca un punto de inflexión tras su alejamiento mediático en 2023. En ese contexto, el humorista expresó: “Me fui no porque quería, sino porque me dijeron que me tenía que ir. Se tomó una decisión que no tuvo que ver conmigo”.

En ese sentido, Jey fue claro al afirmar que su vuelta a los medios no es una revancha. “No lo tomo como un capricho. Es para mí, no para los demás. Lo necesitaba. Siempre amé los programas y los espacios a la noche”, explicó.

El nuevo ciclo en El Nueve será un late night show con entrevistas a diferentes personalidades. Según adelantó, el primer programa tendrá como invitada a Graciela Alfano, quien llegará con el supuesto tapado, y en el segundo estará Baby Etchecopar. “En Medianoche con Jey va a haber un invitado diferente todos los días. Me hace bien esto, me siento libre haciendo entrevistas mano a mano”, comentó.

Por otra parte, Mammón también compartió cómo surgió la oportunidad en El Nueve. “Al principio hubo una propuesta de IP Noticias, pero como hubo movimientos, El Nueve me hizo una oferta más importante. Yo quiero construir un nicho, un espacio propio a la noche”.

Además, habló sobre los meses posteriores al escándalo mediático. “Me costó salir a la calle, me sentía perseguido, venían a la puerta de mi casa. Recibí una bomba molotov y después las esquirlas. Me fui porque quería ir a un lugar donde pudiera salir”.

Por último, el conductor anticipó que se encuentra trabajando en un disco junto a músicos amigos, y destacó el papel que tiene la música en su vida. “El piano es mi gran compañero”.