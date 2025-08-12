En vivo

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Espectáculos

Jey Mammon volvió a la televisión tras haber sido cancelado

El humorista comenzó un nuevo programa en El Nueve.

12/08/2025 | 10:58Redacción Cadena 3

FOTO: Jey Mammón regresó una vez más a la televisión

Jey Mammón vivió una fuerte canclación tras haber sido denunciado por abuso sexual y haber quedado afuera de Telefe. Si bien intentó anteriormente volver en una obra de teatro, en radio y en televisión, hasta el momento no lo había logrado.

Pero esta vez aceptó una nueva oportunidad para regresar en un formato en el cual en el pasado le fue muy bien. El humorista comenzó un programa llamado "Medianoche con Jey", en El Nueve. Se trata de un late night show similar al que hizo años atrás en la pantalla de América.

"Cuánta gente, qué impresionante la gente que vino... Bienvenidos, bienvenida a 'Medianoche con Jey' en esta casa, Canal Nueve, mi canal", fue lo primero que dijo el conductor, para luego recibir a su primera invitada, Graciela Alfano.

"Quiero decirle a ustedes que están del otro lado... Gracias por estar ahí, gracias por bancarme todo este tiempo y gracias por acompañarnos", continuó el conductor.

La invitada, cantó, bailó y hasta actuó en un sketch con el personaje de “Estelita”, bromeando con el tapado de piel que originó la fuerte pelea con Susana Giménez.

Lectura rápida

¿Qué programa comenzó Jey Mammón? Comenzó "Medianoche con Jey" en El Nueve.

¿Por qué fue cancelado Jey Mammón? Fue cancelado tras denuncias de abuso sexual.

¿Quién fue su primera invitada? Su primera invitada fue Graciela Alfano.

¿En qué formato regresó Jey Mammón? Regresó en un formato de late night show.

¿Qué momento destacó en su presentación? Destacó la asistencia de la gente y agradeció su apoyo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

