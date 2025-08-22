Jésica Cirio volvió a apostar en el amor: estaría en pareja con un empresario
Fernanda Iglesias compartió detalles del nuevo novio de la modelo.
22/08/2025 | 17:33Redacción Cadena 3
Jésica Cirio volvió a apostar en el amor: estaría en pareja con un empresario
Tras su polémica separación del actual detenido Elías Piccirillo, Jésica Cirio habría vuelto a apostar por el amor con un empresario cercano a la política, según informó Fernanda Iglesias en Puro Show.
La periodista compartió más detalles sobre cómo el romance salió a la luz: "Esta información surge porque la vieron en el edificio donde él vive. Como ella no puede con su genio, se levantó, después de estar con él toda la noche, se fue a entrenar al gimnasio del edificio. Ahí, la vieron, la vieron con él, él la estaba filmando".
Y detalló sobre el flamante nuevo novio de Cirio: “El señor tiene unos 45 años, tiene un hijo de unos 18 años. Él es dueño de un supermercado mayorista en Guernica”.
De esta forma, aseguró que la modelo estaría nuevamente en pareja con el hombre: "Confirmamos que son novios, que están saliendo, que se están conociendo".
El lugar donde la modelo y su nueva pareja fueron vistos estaría ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad: “El departamento, por supuesto, queda en Puerto Madero. Uno de los edificios más lindos de Puerto Madero, es una especie de palacio”, contó Iglesias.
Según su información, la pareja se conoció por “amigos en común y por gente de la política”, ya que el hombre en cuestión "trabajaba o apoyaba a Daniel Scioli y a Pepe Scioli".
