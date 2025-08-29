Jésica Cirio compartió su angustiante experiencia por la detención de Piccirillo
La modelo no tuvo reservas a la hora de referirse al conflicto que enfrenta su ex marido. Reveló que vivió un momento "horrible" y "traumático" por la detención de Elás Piccirillo.
La modelo Jésica Cirio sostuvo que debió atravesar un momento “horrible” y “traumático” frente a la detención de su ex marido, Elás Piccirillo, por una causa de estafa y plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el Audi Q8 de Francisco José Hauque.
Frente a ese contexto, Cirio contó: “Estoy un poco mejor”. Ante los rumores de una nueva pareja, negó: “No estoy en pareja con nadie, no tengo novio y no tengo ganas de tener novio. No me vinculen más con nadie porque estoy sola”.
Además, la instructora de zumba sostuvo: “No miro medios, estoy bastante aislada tratando de volver a estar bien y es parte de un proceso”.
Al ser consultada por su regreso a la pantalla chica, la modelo lo descartó: “Hoy estoy bien así, estoy tranquila, disfruto de mi hija, familia y amigas que es lo más sano para mi salud mental después de todo lo que viví que fue bastante traumático”.
“Fue un momento horrible y difícil, pero me refugio en mis amigas y familia. A mi hija la tengo bastante aislada de la situación, por eso preferí preservarme y no estar más vinculada en nada público para cuidarla a ella que es lo único que me importa”, concluyó.
[Fuente: Noticias Argentinas]