Jésica Cirio compartió su angustiante experiencia por la detención de Piccirillo

FOTO: “Momento horrible y traumático”: Jésica Cirio a corazón abierto sobre la causa de Piccirillo

La modelo Jésica Cirio sostuvo que debió atravesar un momento “horrible” y “traumático” frente a la detención de su ex marido, Elás Piccirillo, por una causa de estafa y plantar más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el Audi Q8 de Francisco José Hauque.

Frente a ese contexto, Cirio contó: “Estoy un poco mejor”. Ante los rumores de una nueva pareja, negó: “No estoy en pareja con nadie, no tengo novio y no tengo ganas de tener novio. No me vinculen más con nadie porque estoy sola”.

Además, la instructora de zumba sostuvo: “No miro medios, estoy bastante aislada tratando de volver a estar bien y es parte de un proceso”.

Al ser consultada por su regreso a la pantalla chica, la modelo lo descartó: “Hoy estoy bien así, estoy tranquila, disfruto de mi hija, familia y amigas que es lo más sano para mi salud mental después de todo lo que viví que fue bastante traumático”.

“Fue un momento horrible y difícil, pero me refugio en mis amigas y familia. A mi hija la tengo bastante aislada de la situación, por eso preferí preservarme y no estar más vinculada en nada público para cuidarla a ella que es lo único que me importa”, concluyó.