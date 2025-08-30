En vivo

Santa Misa

   

Argentina

En vivo

Santa Misa

   

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

Domingos Populares

 

En vivo

Random domingos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Jesica Bossi, en “La Noche de Mirtha”: “Estuvo en riesgo la vida del presidente Milei”

La periodista analizó los hechos de violencia ocurridos en Lomas de Zamora y cuestionó el operativo de seguridad presidencial.

30/08/2025 | 23:02Redacción Cadena 3

FOTO: Foto: eltrecetv.

"La Noche de Mirtha" abordó la polémica por los hechos de violencia contra el presidente Javier Milei, y la periodista Jesica Bossi afirmó que estuvo en riesgo la vida del mandatario. “Lo tienen que cuidar más”, aseguró.

Durante su intervención, Bossi expresó su disconformidad. “Es el Presidente de la Nación y está en la caja de una camioneta, en Lomas de Zamora, que es un distrito muy hostil para los libertarios”, mientras relataba cronológicamente lo sucedido. “La Libertad Avanza sabía que había amenazas y que existía la posibilidad de momentos de tensión”, agregó.

Por otro lado, informó que se identificó a tres personas como responsables de arrojar piedras contra la caravana presidencial. “El Gobierno asegura que fue organizado por el kirchnerismo. Eso deberá probarlo un juez”, aclaró.

Bossi también fue contundente al evaluar el operativo de seguridad. “Claramente, el Presidente debe ser protegido con otras medidas”. Ante este comentario, Mirtha Legrand no dudó en expresar su preocupación: “Pero seguro, es un riesgo enorme, gratuitamente. ¿Cómo lo han expuesto?”, concluyó.

Lectura rápida

¿Qué se abordó en "La Noche de Mirtha"? La polémica por los hechos de violencia contra el presidente Javier Milei.

¿Quién es Jesica Bossi? Una periodista que analizó la seguridad del presidente durante su intervención en el programa.

¿Qué ocurrió en Lomas de Zamora? Se registraron hechos de violencia que pusieron en riesgo la vida de Javier Milei.

¿Qué dijo Bossi sobre la seguridad presidencial? Aportó que el Presidente debe ser protegido con otras medidas.

¿Quiénes fueron identificados como responsables? Se identificó a tres personas que arrojaron piedras contra la caravana presidencial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho