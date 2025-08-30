Jesica Bossi, en “La Noche de Mirtha”: “Estuvo en riesgo la vida del presidente Milei”

"La Noche de Mirtha" abordó la polémica por los hechos de violencia contra el presidente Javier Milei, y la periodista Jesica Bossi afirmó que estuvo en riesgo la vida del mandatario. “Lo tienen que cuidar más”, aseguró.

Durante su intervención, Bossi expresó su disconformidad. “Es el Presidente de la Nación y está en la caja de una camioneta, en Lomas de Zamora, que es un distrito muy hostil para los libertarios”, mientras relataba cronológicamente lo sucedido. “La Libertad Avanza sabía que había amenazas y que existía la posibilidad de momentos de tensión”, agregó.

Por otro lado, informó que se identificó a tres personas como responsables de arrojar piedras contra la caravana presidencial. “El Gobierno asegura que fue organizado por el kirchnerismo. Eso deberá probarlo un juez”, aclaró.

Bossi también fue contundente al evaluar el operativo de seguridad. “Claramente, el Presidente debe ser protegido con otras medidas”. Ante este comentario, Mirtha Legrand no dudó en expresar su preocupación: “Pero seguro, es un riesgo enorme, gratuitamente. ¿Cómo lo han expuesto?”, concluyó.