"Hormonal y llorosa": el particular festejo de Jimena Barón por los dos meses de su bebé

FOTO: El mensaje de Jimena Barón, a dos meses de haber sido mamá

Jimena Barón fue mamá de Arturo hace dos meses y tuvo que alejarse un poco de las redes sociales, donde estuvo muy presente, porque su bebé le demandó mucho tiempo y atención.

En sus últimos posteos, mostró que el bebé no se le despegó ni un minuto y compartió varios videos haciendo tareas de su casa con su hijo en el pecho.

“Felices dos meses amor de mi vida, que a veces no me dejá hacer un car...pero te amo”, dedicó Jimena a su hijo y agregó: “Ando con un poco de fiebre y la cintura que se me parte, los pelos entrecortados de estar tanto apoyada dando la teta. Hormonal y llorosa porque este ternerito cumple 2 meses, pero tentada pues pasada de cansancio. Las ojeras posteo aparte”.

“Encima, obvio, Arturo tuvo una noche pésima. Yo paso de buscar casos de madres que tuvieron hijos grandes, para darme esperanza de que llego a tener otro, a googlear 'ligamiento de trompas, cómo es el procedimiento'”, sumó.

Jimena compartió la imagen de una gorila amamantando y escribió: “Yo ayer a las 4.20 googleando”. Tras las humoradas compartió consejos reales sobre lactancia que ella siguió para calmar el dolor, como colocarse una hoja fría de repollo en los pechos.