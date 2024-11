Homenajearon al reconocido presentador y locutor de radio y televisión, Fernando Bravo, de nombre Alberto Fernando Pochulu, en reconocimiento a su trayectoria, aporte a la cultura y su compromiso social en los medios de comunicación.

El acto fue este jueves, a las 18, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de la Nación.

/Inicio Código Embebido/

Noticias Homenajearon a Fernando Bravo por su aporte a la cultura Video

/Fin Código Embebido/

El homenaje fue transmitido en directo por el canal de Youtube de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

En ese marco, la diputada Margarita Stolbizer destacó que el trabajo en radio y televisión es coral, donde muchos aportan sabiduría y apoyo.

"Quiero que cada uno de quienes han venido a acompañarnos, muchos que nos están acompañando también a la distancia a través de la tecnología, sientan también que este es un acto de reconocimiento a Fernando Bravo que hace el conjunto del pueblo de la Nación Argentina", expresó.

Por su parte, el locutor manifestó su agradecimiento por el homenaje. "Las cosas que he hecho o que hemos hecho, mejor dicho, porque este es un trabajo coral, aunque uno sea, en algunos casos, la cara más notoria, pero es un trabajo coral. La radio, la tele, es un trabajo coral. Es mucha gente que pone el hombro, que pone la sabiduría, y a veces, con esas herramientas que otros te dan, te permite un lucimiento personal", dijo el locutor.

Y agregó: "Las generaciones anteriores, en el mundo de la locución, en el mundo de la televisión, eran generaciones que no se permitían mostrar sus propias emociones. Era gente que, de pronto, tenía un mandato de rigidez ante las cámaras, ante los micrófonos, donde no se permitía ir a mostrar las emociones. Pero nosotros, que vinimos posteriormente, comenzamos a no reprimirnos y comenzamos a mostrar las emociones. Y esa emoción, en la comunicación, yo creo que es lo desequilibrante. Quien no acerca el corazón al micrófono, no va a terminar de comunicar nunca".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Trayectoria

Bravo trabajó en múltiples medios radiales: Radio Belgrano (La Gallina Verde) - Radio Continental (Alta Tensión; Sábados, qué tal; Revista 5; Bravo.Continental) - Radio Splendid (Alta Tensión) - Radio El Mundo (Un Mundo mejor; Señoras y señores... El programa de Fernando Bravo) - Radio Mitre (La tarde del 80) - Radio Rivadavia (Siempre Rivadavia; Bravo es Rivadavia) - Radio Argentina (Todos hablan) - Radio Del Plata (Para todos; Bienaventurados; Bravo 1030?; Te espero a la vuelta; Aquí estamos; ¿Qué te parece?) - Radio La Red (Fernando Bravo y usted).

También pasó por diversos programas de TV: Canal 13 (La Campana de cristal; Alta Tensión; Entre las sogas y el tango; Dame tu mano; Copa Libertadores; Mundial México 70; Video 13 Club; Con ustedes...; El Precio Justo; Jeopardy!; Vos elegís; B*TV) - Canal 7 (El Mundo del Espectáculo; Hoy cantan; La muela del juicio; Falta el título; 60 Minutos; Show Fantástico; A Todo Color; Calabromas; Mesa de noticias; Porque somos amigos; Veinte mujeres) - Canal 11 (Con ustedes) - Canal 9 (A cara limpia; Sábado en familia; El Precio Justo; Fernando con todos) - Telefe (Siglo XX Cambalache; Fer Play) - América TV (América Noticias; La Casa de América).