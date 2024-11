Cadena 3 presentó su programación en Buenos Aires

La relación entre las audiencias y las marcas con contenidos de calidad en múltiples plataformas. Ese fue el eje de la presentación que Cadena 3 Argentina realizo en Casa FOA, en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Con Marcos Malbrán como anfitrión, la muestra de la Fundación Oftalmológica Argentina fue el escenario de un encuentro entre los directivos de Cadena 3 y anunciantes.

De la mano de Rodolfo Barilli, conductor de Ahora País, los asistentes intercambiaron opiniones sobre el futuro de los medios y resaltaron la fortaleza de la radio en un contexto de formatos y audiencias cambiantes.

Como siempre, desde Cadena 3 Argentina y todas las radios que la integran (Cadena 3, Cadena Heat, La Popu, Cadena 3 Rosario y la nueva Cosquín Rock Radio) queda ratificada, con mucho énfasis, la vocación por producir contenidos de calidad para las audiencias, a partir de los distintos perfiles a los que apunta cada programación.

Porque para Cadena 3, hacer radio implica desarrollar audiencia y territorialidad.

Así, hoy cuenta con más de 600 radios adheridas al sistema FM y más de 1600 señales de cable. Esto, junto con los canales digitales, permite estar presentes en todo el país.

Sin embargo, como se señaló durante el evento, no se trata sólo de estar sino también de conectar.

En Cadena 3 somos “glocales”: estar en todos lados pero preservar la localía, con corresponsales en todo el país. Información al instante, de primera mano y conexión directa con la audiencia a través de nuestro mensajero.

Durante el encuentro, el productor José Palazzo explicó las motivaciones para sumar a Cosquín Rock Radio a la Cadena 3 Argentina, nada menos que en el 25 aniversario del festival Cosquín Rock.

Y la incorporación del reconocidísimo Lalo Mir para formar parte del equipo de la radio rockera.

También expusieron el director periodístico, Sergio Suppo, quien planteó la idea permanente de hacer contenidos diferenciales y tener coberturas en todos los lugares donde haya una noticia.

Luego, tomó la palabra el director General, Guillermo Chialvo, quien fue enfático: “La radio sigue viva y está atravesando su mejor momento”.

Chialvo dejó asentado el compromiso de para crear cada día un entorno seguro para la audiencia y para las marcas.

“Para nosotros la radio son momentos; no un programa en particular. No es AM o FM, es contenido, plataforma de distribución, interacción con la audiencia”, destacó.

Finalmente, Los Tipitos le pusieron mucha y buena música para el cierre del encuentro.