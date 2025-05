Guido Kaczka celebró el regreso de Mario Pergolini a El Trece tras el fin de The Balls

Guido Kaczka se pronunció recientemente sobre el regreso de Mario Pergolini a El Trece, quien ocupará el espacio que quedará vacante tras el cierre de su programa, The Balls, previsto para finales de junio. Durante una entrevista para el programa Intrusos en el Espectáculo, Kaczka manifestó su entusiasmo y compromiso, afirmando: "Si yo tengo que ceder algún porcentaje de mi sueldo para que vuelva, lo pongo".

El conductor, conocido por su carisma y por ser un símbolo del canal, confirmó que, aunque The Balls no continuará, su carrera no se detendrá. Kaczka seguirá formando parte de El Trece con el popular programa Los 8 Escalones, que se mantiene como uno de los favoritos del público argentino.

Planes a futuro

Además, Kaczka reveló que ya se encuentra trabajando en un nuevo proyecto televisivo, donde los perros tendrán un rol protagónico, un regreso muy esperado por los aficionados a las mascotas. Esta nueva propuesta estaría alineada con su estilo y la cercanía que Kaczka ha logrado construir con la audiencia.

La llegada de Pergolini genera grandes expectativas, ya que el conductor es uno de los más queridos en la televisión argentina, particularmente por su trayectoria en CQC. Su regreso promete reavivar el interés de los televidentes en un espacio que estuvo marcado por un fuerte impacto en el público. Con la química que se espera entre Kaczka y Pergolini, los seguidores del canal aguardan este regreso con gran entusiasmo.

En resumen, el cambio en la programación de El Trece se presenta como un momento clave en la televisión argentina. La fusión de las trayectorias de Kaczka y Pergolini podría ofrecer nuevos aires y contenidos frescos, adaptándose a los cambios en las preferencias de la audiencia.