Guido Kaczka, Ángel de Brito y Claudio Rigoli hicieron punta en el rating
Los programas más vistos del lunes fueron liderados por La Voz, seguido por Buenas Noches Familia y otros hits de los canales nacionales.
19/08/2025 | 10:56Redacción Cadena 3
FOTO: Guido, volvió a ser lo más visto por fuera de Telefe.
Telefe se llevó, solo la lista de los cinco programas más vistos de este lunes, con La Voz a la cabeza, como no podía ser de otra manera. Pero la competencia interna de cada canal existió y ahí también hubo ganadores y perdedores.
Guido Kaczka y su Buenas Noches Familia fueron lo más visto de El Trece con un promedio de 6.3 puntos de rating. El podio del canal del solcito lo completaron Telenoche con 5.7 y Ahora Caigo con 5.4. Esta vez Mario Pergolini brilló por su ausencia.
LAM, como ocurre habitualmente, hizo punta en América TV con una media de 4.8. Segundo quedó Sálvese Quien Pueda con 3.0 y tercero Intrusos con 2.8.
En Canal 9 fueron los noticieros los que bancaron la parada. Tele 9 Central, con Claudio Rigoli, fue lo más visto de la casa con 3.6, lo siguió Bendita, con Beto Casella, con 3.2 y Tele 9 Mediodía con 3.0.
Lectura rápida
¿Qué programa lideró el rating el lunes?
La Voz fue el programa más visto del lunes.
¿Quién fue el presentador más destacado de El Trece?
Guido Kaczka fue el más visto con Buenas Noches Familia.
¿Qué canal tuvo el mejor noticiero?
Tele 9 Central con Claudio Rigoli lideró en Canal 9.
¿Cuánto rating hizo LAM en América TV?
LAM tuvo una media de 4.8 puntos.
¿Cuáles fueron los otros programas más vistos en El Trece?
Telenoche y Ahora Caigo completaron el podio.
[Fuente: Noticias Argentinas]