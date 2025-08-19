Guido Kaczka, Ángel de Brito y Claudio Rigoli hicieron punta en el rating

FOTO: Guido, volvió a ser lo más visto por fuera de Telefe.

Telefe se llevó, solo la lista de los cinco programas más vistos de este lunes, con La Voz a la cabeza, como no podía ser de otra manera. Pero la competencia interna de cada canal existió y ahí también hubo ganadores y perdedores.

Guido Kaczka y su Buenas Noches Familia fueron lo más visto de El Trece con un promedio de 6.3 puntos de rating. El podio del canal del solcito lo completaron Telenoche con 5.7 y Ahora Caigo con 5.4. Esta vez Mario Pergolini brilló por su ausencia.

LAM, como ocurre habitualmente, hizo punta en América TV con una media de 4.8. Segundo quedó Sálvese Quien Pueda con 3.0 y tercero Intrusos con 2.8.

En Canal 9 fueron los noticieros los que bancaron la parada. Tele 9 Central, con Claudio Rigoli, fue lo más visto de la casa con 3.6, lo siguió Bendita, con Beto Casella, con 3.2 y Tele 9 Mediodía con 3.0.