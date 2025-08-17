FOTO: Graciela Alfano estalla en Instagram y la comparan con Joan Collins por su vestido

Graciela Alfano, a sus 72 años, volvió a hacer estallar Instagram al compartir una serie de fotos luciendo lo que ella misma bautizó como un "VERDADERO VESTIDO ASESINO!". Su posteo se llenó de miles de comentarios, incluyendo comparaciones con íconos internacionales y curiosas declaraciones de lealtad política, que la propia vedette se encargó de destacar.

Según supo Noticias Argentinas, las imágenes compartidas corresponden a un evento de la "Orquesta Aeropuertos Argentina" del mes de abril, donde se la vio junto al empresario Eduardo Eurnekian.

Elogios de los fans: de Joan Collins a la política: El impactante vestido plateado con aberturas laterales no dejó a nadie indiferente, y Alfano compartió en sus historias de Instagram algunos de los mensajes más originales que recibió, mostrando la devoción que genera en su público.

La "Joan Collins argentina" : La comparación más destacada fue con la actriz de la mítica serie Dinastía. "Nuestra Joan Collins argentina. Deberías representar la serie Dinastía no solo por ser icónica sino por trascenderla", le escribió un seguidor.

Lealtad incondicional: Otro comentario que la vedette compartió fue una curiosa muestra de admiración con tinte político: "Te quiero hasta que el loco se haga peronista", en una aparente alusión al presidente Javier Milei.

En su posteo original, Alfano aseguró que con ese look era "imposible no convertirme en el centro de todas las miradas".

Su filosofía: La exvedette vincula su audaz atuendo con un estilo de vida saludable y un mensaje a sus seguidores: "¡Disfruten y vivan al tope!".

Con más de un millón de seguidores, Graciela Alfano continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de las redes sociales en Argentina, celebrando su figura y una actitud que, según sus fans, trasciende el paso del tiempo.